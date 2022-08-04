快訊

北市南港晚間1395戶無預警停電 台電搶修後已全數復電

柔道亞錦賽／奪牌保證！男神楊勇緯奪銅

共軍對台周邊海域發射11枚東風導彈 總統府發聲了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2022台中捷運攝影比賽進入倒數 8日截止收件

聯合報／ 記者許玉娟／即時報導
2022中捷・意象攝影比賽8日截止投稿，歡迎民眾踴躍參加。圖／主辦單位提供
2022中捷・意象攝影比賽8日截止投稿，歡迎民眾踴躍參加。圖／主辦單位提供

第一屆「中捷・意象」攝影比賽將於8日下周一截止收件，台中捷運提醒有意參賽民眾可利用本周搭捷運時，或利用最後一個例假日安排拍攝之旅，盡快在截稿前送件；比賽預計9月15日前公布得獎名單，除了獎品獎金，得獎作品亦會在台中捷運藝文廊展出。

台中捷運表示，2022中捷攝影比賽投件踴躍，自6月16日起即有不少軌道迷及專業攝影愛好者特別到中捷綠線取材，也不時看見搭車旅客拿著手機、相機穿梭，捕捉各種視角下的中捷意象，收件作品呈現許多有趣並經過特別取景的拍攝角度，令人驚喜。

時光土場社群經營人，同時也是本次攝影比賽交流活動講師的王彥翔指出，在台中捷運烏日站有機會可以同時拍攝到三鐵站體及軌道；收錄於宣傳影片的「台中多良」九張犁站，在影音曝光後也成為參賽者朝聖之地。

台中捷運表示，第一屆中捷攝影比賽本月8日截止收件，提醒有意參賽民眾把握最後送件時間；已完成投稿民眾，如「著作權授權同意書」或「個人資料蒐集、處理及利用同意書」尚未完成簽署上傳，要記得前往官方活動網站「查詢專區」完成上傳動作，以免影響參賽權益。

第一屆中捷攝影比賽專業攝影組將評出30件得獎作品，最高可獲得30,000元獎金，活動詳情及報名請見官網

創作歌手搭乘台中捷運過程，透過移動間的美好增加創作養分。圖／主辦單位提供
創作歌手搭乘台中捷運過程，透過移動間的美好增加創作養分。圖／主辦單位提供
2022中捷・意象攝影比賽8日截止投稿，歡迎民眾踴躍參加。圖／主辦單位提供
2022中捷・意象攝影比賽8日截止投稿，歡迎民眾踴躍參加。圖／主辦單位提供
創作歌手搭乘台中捷運過程，透過移動間的美好增加創作養分。圖／主辦單位提供
創作歌手搭乘台中捷運過程，透過移動間的美好增加創作養分。圖／主辦單位提供

台中捷運 攝影比賽

延伸閱讀

中捷2022年度票卡亮相 延續輕簡透風格

中捷估8月2日可達900萬人次 旅客可抽iPhone 13

台中室內練舞新去處 中捷舊社站「捷舞103」正式啟用

台中捷運攝影交流活動 細數軌道攝影迷私房景點

相關新聞

三分之一長者1年內2次跌倒 背後藏「暈眩」危機

夏日炎炎，若感到頭重腳輕、眼前一片黑，有可能是出現「循環型」的暈眩。台北榮總醫院高齡醫學中心主治醫師陳亮宇於「臺灣輔具暨...

玫瑰斑發作...500隻螨蟲額頭爬 她險趕不上女兒婚禮

來自台中的尤女士，去年在嫁女兒前夕，臉上突然冒出丘疹、長針眼，起初以為是青春痘，經過皮膚科醫師檢驗，才發現自己是玫瑰斑（...

5日起天氣大致多雲到晴 中南部山區留意較大雨勢

氣象局今天表示，明天至7日各地大致多雲到晴，午後中南部山區留意較大雨勢；下週南海至菲律賓為大低壓帶，當中可能有熱帶擾動發...

高雄冰店憑什麼全台第一 台灣文博會開幕揭密吃冰文化

走進2022台灣文博會的「寶島冰菓室」，你可以聽到1982年的「小美冰淇淋廣告歌」、吧噗叫賣聲；欣賞台灣最老冰店「龍都」...

陳啟川先生紀念音樂劇《涓滴川啟》 高雄衛武營登場

陳啟川先生紀念音樂劇《涓滴川啟》，8月6日晚上7點半在衛武營國家藝術文化中心戲劇院演出。音樂劇由陳啟川先生文教基金會主辦...

最大銀髮舞台秀「仙角百老匯」10月攻蛋 歡迎索票

由弘道老人福利基金會舉辦的「仙角百老匯」，是全世界最大的銀髮舞台秀，從2012年起每年都在台北小巨蛋登場，至今吸引逾9萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。