2022台中捷運攝影比賽進入倒數 8日截止收件

第一屆「中捷・意象」攝影比賽將於8日下周一截止收件，台中捷運提醒有意參賽民眾可利用本周搭捷運時，或利用最後一個例假日安排拍攝之旅，盡快在截稿前送件；比賽預計9月15日前公布得獎名單，除了獎品獎金，得獎作品亦會在台中捷運藝文廊展出。

台中捷運表示，2022中捷攝影比賽投件踴躍，自6月16日起即有不少軌道迷及專業攝影愛好者特別到中捷綠線取材，也不時看見搭車旅客拿著手機、相機穿梭，捕捉各種視角下的中捷意象，收件作品呈現許多有趣並經過特別取景的拍攝角度，令人驚喜。

時光土場社群經營人，同時也是本次攝影比賽交流活動講師的王彥翔指出，在台中捷運烏日站有機會可以同時拍攝到三鐵站體及軌道；收錄於宣傳影片的「台中多良」九張犁站，在影音曝光後也成為參賽者朝聖之地。

台中捷運表示，第一屆中捷攝影比賽本月8日截止收件，提醒有意參賽民眾把握最後送件時間；已完成投稿民眾，如「著作權授權同意書」或「個人資料蒐集、處理及利用同意書」尚未完成簽署上傳，要記得前往官方活動網站「查詢專區」完成上傳動作，以免影響參賽權益。