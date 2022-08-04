林口長庚與勞動部勞安所簽合作協定 增進勞工福址

林口長庚醫院與勞動部勞動及職業安全衛生研究所簽署合作協定，將共同研發相關技術、有害物評估、職業病預防對策等，提供國內職業傷病勞工「預防」、「保護」及「重建」的服務。

林口長庚醫院今天發布新聞稿表示，合作協定在昨天簽署完成，由林口長庚醫院院長陳建宗和勞動及職業安全衛生研究所所長何俊傑代表簽署，林口長庚醫院也成為勞安所的首間合作醫院。

院方表示，將與勞安所共同研發職場安全衛生相關技術，例如建立新興職業疾病監測技術、職場有害物暴露評估技術等，正確評估職場危害因子、提出勞工職業疾病相關預防對策，並進行職場健康管理、評估改善建議，降低勞工職業傷病發生機率。

何俊傑表示，盼藉由與林口長庚醫院合作，建立專業諮詢管道，獲得醫療專業與職業醫學實務的作法和經驗，促進落實勞動三安政策，讓勞工擁有「安穩工作」、「安心職場」、「安全勞動」的職場環境。

陳建宗表示，林口長庚醫院自2007年開始承接勞動部職業安全衛生署「北區甲類職業傷病防治中心計畫」，每年提供超過1000人次職災勞工診治、復健及復工等服務。

林口長庚職業醫學科主任曹又中表示，過去曾與勞安所合作，針對台灣的石綿及有機溶劑暴露勞工進行追蹤調查，也協助職場危害因子健康危害與容許暴露標準建議值研究，並作為勞動部審議修訂容許暴露標準的學理依據與參考。

曹又中表示，透過合作，未來更可著手合作建置台灣的新興本土職業暴露與疾病因果關係研究資料，包含人造石產業、銦及其化合物應用產業等，增進事業單位與社會大眾對於暴露預防與職業相關疾病的知能，提供勞工更完善之健康保護。