一睹台灣黑熊樹幹爪痕 手刀報名拜訪有熊森林

台灣黑熊是台灣最具代表性野生動物之一，僅存200至600隻，相當珍稀。為讓民眾了解台灣黑熊棲息地與環境，東勢林管處舉辦4梯次「拜訪有熊森林」活動，民眾有機會一睹台灣黑熊留在樹幹上的爪痕跡，近距離觀察這群神祕又可愛的野生動物。

台中市和平區的大雪山國家森林遊樂區，是目前台灣黑熊在北台灣地區重要的族群棲息地。為讓民眾更認識這群珍貴的台灣黑熊，林務局東勢林區管理處八仙山自然教育中心於今年8月6、7日、8月20、21日、9月3、4日與9月17、18日，於大雪山國家森林遊樂區舉辦兩天一夜活動，由專人帶領民眾尋訪中台灣自然資源富饒的有熊森林。

東勢林區管理處表示，八仙山自然教育中心舉辦的「拜訪有熊森林」活動，規劃帶領民眾漫步中海拔山林，探索台灣黑熊不為人知的生態習性。特別的是，若天候與民眾體力允許，會帶領民眾一睹台灣黑熊遺留在森林樹幹上的爪痕跡，近距離觀察，機會難得。

台灣黑熊生性謹慎，難以被直接目擊，這次課程由專業解說員，帶領民眾在園區步道了解黑熊的棲息環境與食性，瞭解人與熊的關係，以及遇到熊時應有的反應。

除了漫步大雪山森林，課程包含DIY製作黑熊木製手機架，把獨一無二的木製黑熊家族帶回家，歡迎大小朋友們一起共同參與。