午後慎防大雷雨 吳德榮：明起至周日晴朗炎熱

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天受偏南風影響，大氣不穩定，台東及恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部應注意局部性大雷雨及劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨。北部24至35度，中部23至35度，南部23至34度，東部22至35度。

他說，明天至周日台灣在太平洋高壓邊緣，天氣好轉為晴熱的天氣，但大氣仍不穩定，午後山區及部分平地有局部雷陣雨；下周一至周三東南部及恆春半島則因熱帶擾動外圍的水氣，降雨漸趨明顯；西半部午後局部雷陣雨、範圍亦逐漸擴大。

吳德榮說，周日20時南海又有季風環流逐漸成形，有利熱帶擾動在其中發展；下周三20時熱帶擾動已在廣東海面。美、加模式亦有類似的模擬，但為末期模擬，有不確定性，應持續觀察。