為邊境開放預作準備 陳彥伯視察桃機入境及轉機流程

為提升邊境開放後，入境及轉機旅客需求及提升機場營運效率，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳彥伯今天（3日）至桃園機場視察，機場公司針對轉機與入境作業流程的調整與規劃進行簡報。陳彥伯聽取簡報後，指示機場公司預先設想情境且提出建議配套方案，並與各業管單位討論盤點流程中的每個環節，以兼顧完備防疫與旅客服務。

陳彥伯指出，邊境開放是國際趨勢，透過實地走訪桃園機場先前容易壅塞的室內、外節點，瞭解現地狀況和討論解決方案，盼能有效解決入境及轉機旅客需求及提升機場營運效率，以因應未來邊境進一步開放。

機場公司表示，自6月15日恢復旅客來台轉機以來，依據指揮中心核定之「武漢肺炎逐次開放轉（過）機旅客計畫」，在兼顧防疫與旅客服務之原則下，桃園機場落實旅客動線分流、清消及各項防疫作為，截至7月底轉機運量達8.8萬人次；為提供旅客更便利、更優質的轉機服務，機場公司已提報多項改善方案，待疫情指揮中心核定後即可進行。

機場公司指出，7月30日起取消入境行李貨艙消毒作業後，旅客入境時間平均約可減少20至30分鐘，將持續依指揮中心與交通部指示滾動調整防疫措施。此外，為提高疏運量能，減緩防疫計程車、租賃車疏運壓力，桃園機場自6月15日開放入境旅客親友接送、8月1日起提供入境旅客免費搭乘防疫巴士，並新增雙北路線，目前親友接送與搭乘防疫巴士離開機場者約佔入境旅客47%。