台鐵為月薪3萬以下員工調薪 工會嗆：全面調薪才是治本

台鐵局昨宣布替月薪3萬元以下員工調薪，約上千名台鐵員工受惠，調整過後所有台鐵員工月薪都超過3萬元。對此，台鐵產業工會今表示，此做法並非全面調薪，更不是調整薪資結構，看在基層員工眼裡，台鐵只是要進行輿論戰，根本不是要徹底解決低薪問題，台鐵人員依舊是國營事業單位裡最低薪的一群人，呼籲交通部儘速就整體薪資結構做調整。

台鐵產工指出，日前中華快遞罷工成功爭取調薪5000元，但台鐵局有一群營運人員起薪比中華快遞員工更低，交通部終於正視問題，昨日宣布將優先調整部分營運人員等薪資，約1138人，調整過後，再無台鐵局員工月薪低於3萬元。

對於台鐵祭出的調薪作法，台鐵產工質疑，只拉近薪資級距，並未打開薪資天花板，員工仍看不到未來，一樣留不住人才。產工指出，以營運人員中薪資最低的服務佐理為例，原本起薪僅2萬6960元，薪資上限為3萬1890元，照台鐵局的調薪方案，營運佐理起薪將調高至3萬40元，但天花板仍是3萬1890元，換言之，在各職階薪資天花板未開放的情況下，不只調薪幅度落差甚大，薪資到天花板就不能再調，營運人員仍然看不到未來發展性，留才效果大打折扣。

再者，讓台鐵人覺得更不公平的是，台鐵人不分營運人員跟資位人員，都戮力服務、堅守岡位，但台鐵局卻只針對最低薪的人來處理。台鐵產工說，比對交通部所屬國營事業單位的薪資結構，資位人員薪點同為200點，郵政人員起薪是4萬6535元，港務人員起薪4萬5520元，但台鐵人員起薪卻連4萬都不到，只有3萬3390元，遠遠落後港務和郵政。

台鐵產工強調，交通部只針對最低薪的營運人員作部分調整，在基層眼中就是殘補式的調薪，仍然改變不了台鐵人是國營事業單位最低薪的事實，更看不到交通部對台鐵人的重視，呼籲交通部盡速對整體薪資結構的調整，回復員工全面調薪的期盼。