實現身障者「在社區生活」願景! 小作所、日照服務成關鍵角色

畢業，是邁向人生下一個階段，踏上追尋夢想的旅程的起點，但對於身心障礙者而言，因為對未來的茫然、對社會異樣眼光的恐懼、對職場環境不友善的擔憂，他們畏懼人群，選擇待在家中，多虧社區式日間服務，創造了友善的互助共融社區，幫助身障者蛻變成挺胸而出，勇於築夢的鳳蝶，減輕身障家庭照顧壓力的同時，照顧者也有機會走入勞動市場，生活步入正軌。

近幾年臺中社會局積極開辦社區式日間服務，在「友善的社區環境」和「在地資源」相輔相成下，支持更多身心障礙朋友們能夠在地生根、飛出社區，學習生活自立與職能發展，在「助人自助」的一個過程中陪伴每一個家庭成長，也提供身障者家人喘息的機會。

社區式日間服務活用社會住宅，提供一群身障朋友培養作業能力與築夢的天地。 圖／臺中市政府 提供

身心障礙社區式日間服務，主要內容包含「社區日間作業設施」（簡稱小作所）和「社區式日間照顧」（簡稱日照），提供18歲以上的身心障礙朋友生活訓練，豐富身心障礙者的社區生活，促進社區融合及社會參與；也會依據個別化需求，規劃支持性服務。針對無法進入庇護性就業服務場所的個案，小作所提供作業活動為主、自立生活及休閒文康為輔的服務，例如食品代工包裝、清潔用品製作、社區清潔、義賣活動、體能活動、社區參與等，並依作業成果發給獎勵金。日照則提供中度以上身心障礙者生活自理及社會適應能力訓練，為未來在社區自立生活做準備，讓家庭及主要照顧者得以喘息。

要提供服務，就要有合適的場地，奈何限於預算與居高不下的租金，近一年多來，即便社會局持續多方打聽斡旋，仍舊無法承租到合宜的空間，所幸，臺中市共好社會住宅的發起，不僅點亮了弱勢朋友生活，更在局處同仁積極溝通下，爭取到社宅場地可以讓營運單位免繳租金使用，降低成本，讓經費捉襟見肘的NPO組織多了一些空間，更有利身障福利服務推展。

當社福遇見社宅，是否就有1+1大於2的功效呢？年初開幕的梧棲三民社宅社區式日間服務，給了我們答案，一樓平面120坪空間，作為社宅與社區居民平日喝午茶、吃點心的好去處，也增加身障學員與社區的互動共融，結合在地耕耘10多年的福氣社區關懷協會，導入跨專業服務與在地特色的社區共融參與，串聯在地組織與友善店家，具體且個別化，提升身障朋友作業能力與工作人格，一步一腳印在臺中海線地區提供穩定的服務，真實地改變許多身心障礙朋友的人生軌跡。

身障者與社會局彭局長共同用自己的雙手沖泡一杯暖心的咖啡，用燦爛的笑容點亮社宅。 圖／臺中市政府 提供

小惠曾拒絕人群，躲在家中不願出門，參加福氣協會延續性支持的社區式日間服務後，逐漸走入社區生活、與人群互動。有一次，小惠到咖啡館進行職場體驗訓練，從此喜歡上手沖咖啡，客人詢問小惠：「你咖啡怎麼沖得那麼好？」，小惠會說：「因為我一次又一次努力的練習，希望客人喜歡沖出來的咖啡。」

福氣在梧棲三民社宅成立小福咖啡館，小惠擔任開幕儀式講師，在此機緣下，她提出想要到小福咖啡館，學習更多咖啡製作、門市服務的技能，擔任小福咖啡館手沖咖啡小組長。

「即使比一般人辛苦，我也會努力學習工作」，阿成在特教學校求學期間，就一直夢想著可以找到工作，學習自主生活，畢業後，他曾經嘗試過庇護工場、職業重建，卻因無法穩定就業而離開，被所有職場拒絕的他一度失去信心，自我放棄，直到接觸小福咖啡館，開始從手沖咖啡、門市接待、清潔訓練等學習中找回成就感與自信心，重新燃起對生命的熱情。

陪伴身心障礙者走向「自助」，最終能「在社區生活」，而不再只有「進機構」與「家裡蹲」兩種選項，一直以來都是社工人員全力想完成的目標，他們相信，透過社區式日間服務的灌溉，給予身障朋友們充足養分與陽光，經過積年累月努力，必會長成一棵大樹，成為活化社區的一份力量。

(臺中市政府 廣告)