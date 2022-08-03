一手掌握臺中雙卡 友善長輩開啟精彩下半場

說到最宜居城市，「臺中」這個名字，應該會是不少民眾內心浮現的答案，擁有得天獨厚的地理位置，宜人的氣候環境，加上腹地廣大、生活便利，交通機能又完善，是台灣最有實力成為首選的區位，不過，要成為一個持續進步的城市，建構全方位照顧市民的社會福利體系將是重要課題，特別是邁向高齡化的時代，日常生活的種種，都應該加入「熟齡友善」元素。

說到台中的熟齡友善，就不得不提臺中雙卡-「敬老愛心卡」、「恢復老人健保補助」這兩項福利政策，為鼓勵長者多走出家門，精彩後半場的人生，臺中市府持續擴充敬老愛心卡功能，持卡搭乘市區公車、國道客運、計程車、臺中捷運，使用國民運動中心和運動公園設施，或是診所就醫通通有補助，每月1,000點（元），補助金額全國最高，用途最廣，一卡在手，交通、醫療與運動資源全部擁有；同時恢復健保補助，符合資格每人每月最高補助金額826元，長輩或子女經濟負擔卡輕鬆。

台中敬老愛心卡補助額度全國最高用途最廣，長輩超有感。 圖／臺中市政府 提供

一卡在手 交通、醫療、運動資源全擁有社會局表示，目前持卡搭乘中部五縣市公車、臺中捷運及國道客運，車資全額扣抵，搭乘市區公車更享有雙十公車優惠，10公里內免費，超過10公里最多扣10點，為全國首創加值服務。

110年1月1日起，臺中市65歲以上長者及身心障礙者，搭計程車的單趟車資補助，由原先50元提高至85元，也就是在1.5公里的移動範圍內，搭計程車刷敬老愛心卡扣點後不須再額外付費，補助金額六都最優，合約車隊共有9家、超過4747輛提供服務，長輩使用更便利。

就醫補助部分，持卡至全市衛生所及現有337家合約診所就醫，補助門診基本部分負擔50元，至運動中心或運動公園使用各類球場、游泳池及健身房等設施，費用皆可全額折抵，目前已有7家運動中心和運動公園加入，未來將持續擴大使用區域及服務範圍，目標是讓長者們盡情享受樂齡生活。

32萬長輩受惠 減輕家庭負擔有感｢你好，我要謝謝盧市長恢復老人健保補助，讓家中長輩不用再繳交健保費。｣這樸實無華的一段話，代表的是多數台中市民的心聲，市府人員說，｢記得剛恢復老人健保補助的第一年，陸續收到不少市民的感謝，或撥電話到1999話務中心致意，或寫信到市長信箱表達謝意。｣，看到這些留言的時候，內心真的會充滿溫暖跟力量，因為盧市長兌現承諾的決心，市府團隊實現了，台中市民看見了。

台中自108年7月起恢復老人健保補助，補助對象為年滿65歲以上老人或年滿55歲以上原住民老人，設籍臺中市滿一年以上且綜合所得稅率5％以下者，每人每月最高補助金額826元，826元以下核實補助，政策採最低排富、最多人受益標準，兼顧公平正義，符合照顧經濟弱勢長者及其家庭精神，110年約有32萬人符合資格，近8成長輩受惠。

而且只要符合條件，不用特別提出申請，社會局會負責報送給名單健保署，辦理減免作業，並由代為繳納健保費自付額，針對每月甫年滿65歲以上長者及年滿55歲以上原住民長者，社會局還會主動查調，符合資格的長輩，在家就會收到通知信件，只要持續投保，不須做任何變更，費用市府幫您繳，如果想知道長輩是否符合，民眾只要透過身分證號碼與出生日期到社會局官網，就能即時查詢，服務便民又貼心。

｢人生後半場，由您決定｣，台中市透過雙卡福利政策，全面提升交通、醫療與運動方面的補助，鼓勵更多長輩社會參與，活躍老化，開啟精彩人生2.0。

(臺中市政府 廣告)