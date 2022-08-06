幫你Keep住優雅體態！認識網友熱議的六大瑜珈種類

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「瑜珈種類」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的六大瑜珈種類方法。

瑜珈不僅可以雕塑體態，又可以幫助放鬆身心壓力，近年來成為備受民眾推崇的有氧運動之一。瑜珈中不同的體式所追求的目標各不相同，進而也衍生出幾十種瑜珈派別，現在就一起來看看最受網友熱議的瑜珈種類吧！

空中瑜珈有趣又可雕塑身材 放鬆類型瑜珈舒緩工作壓力

▲ 網友熱議Top6熱門瑜珈種類 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

各種的瑜珈種類有不同訓練重點，包括放鬆身心、或是強化肌肉力量等等，其中討論度最高的「空中瑜珈」，重點則是在於體態的雕塑及其娛樂性。近期有許多網紅將空中瑜珈的課程影片發布到網路上，表示「看起來很輕鬆，卻很扎實訓練核心肌群」，吸引許多同好者熱烈回應「做完空中瑜珈感覺身材更緊實了」、「真的！核心不足的我每次在繩子上都狂抖」，還戲稱自己是「空中掙扎不是空中瑜珈」；另外「美感」也是民眾喜愛空中瑜珈的特點之一，就有網友大讚「做空中瑜珈時覺得自己很像仙女」、「可以拍到美美的運動照片」，不僅可以訓練身體的肌肉強化力量，心情也變得更加愉悅。

有別於空中瑜珈、流動瑜珈等更需要力量維持的瑜珈類型，「靜瑜珈」、「陰瑜珈」則是追求身體及心靈的放鬆，藉由維持同一動作放鬆身體各部位的肌群，進而緩解工作、生活所帶來的壓力，有網友表示「做完靜瑜珈身體跟心都靜了下來」，認為不僅可以放鬆到日常緊繃的肌肉，更可以在一吸一吐之間找回內心的寧靜；而陰瑜珈則是融入道教所強調「養陰可以消除氣滯」的概念，透過肌肉放鬆的狀態鍛鍊骨骼、調節神經系統，就有網友在討論版上分享「做陰瑜珈後竟然治好長期失眠」，認為陰瑜珈可以幫助身心靈的放鬆，進而減緩睡不著的困擾。

瑜珈種類百百種，可以根據自身需求選擇最適合自己的瑜珈類型，但在運動過程中也需量力而為，切莫因為過度追求體式正確，反而讓身體帶來傷害喔！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》