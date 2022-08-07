考前有拜有保庇 考生6大熱議廟宇與參拜問題一次看

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近半年內「考生參拜廟宇」與近一年內「參拜事項」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的六大考前參拜廟宇排行，以及三大常見參拜問題有哪些。

從會考到學測、指考到高普考，許多台灣人一生中要面對不少大大小小的考試，真可說是「從小考到大」。順著這股重視考試的社會脈絡，民間也因而萌生許多相關信仰場所，如文昌帝君廟、孔子廟等等，讓莘莘學子與考生們得以藉由參拜這些廟宇，為自己的考試祈福。

「雙連文昌宮」全年香火鼎盛 「台北孔廟」線上祈福測考運

▲ 全台熱議6大考生參拜廟宇 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

每逢大考將至，相信有許多考生與家長會造訪各地廟宇進行參拜，以祈求考試期間一切順利。觀察網路上對於「考生參拜廟宇」的討論，可以發現「台北雙連文昌宮」位居排行首位，由於鄰近捷運站交通便捷，且周邊又有市場與觀光景點，雙連文昌宮不僅吸引許多北部考生結伴前往，也是不少遊客的必經之處，有網友表示「過年過節都會到文昌宮祈福，小孩考試前也一定會去」、「文昌宮就在馬偕醫院旁邊，全年香火鼎盛」等，是北部頗具人氣的文廟。

位於北投的「台北關渡宮」則是台灣北部最早的媽祖廟，主祀天上聖母媽祖，廟內亦特別設有「文昌帝君殿」，網友相傳非常靈驗，也因此成為周遭學校的學生祈求考運首選，亦吸引不少關渡、北投的觀光客造訪，即有網友分享拜完關渡宮文昌帝君後，成績即一飛沖天的事蹟。

而在捷運圓山站周邊的「台北孔廟」也廣受網友熱烈討論，該區域亦是大龍峒保安宮的所在地，因此吸引不少考生家庭參觀探訪，有網友表示「台北孔廟是日本時代的建築，古色古香」；另一方面，台北孔廟也在疫情期間限時推出線上祈福網站，讓考生可以不必親自出門也能加持考運，也吸引不少網友爭相討論「台北孔廟也太有趣了吧」、「希望線上祈福真的有靈驗」等等。

考試前拜拜要準備哪些東西？網瘋傳這份「供品」不能少

▲ 要拜要注意！網熱議3大參拜前常見問題 Social Lab社群實驗室/製圖

說到拜拜，又有哪些事情需要特別留意呢？觀察網路上對於參拜事項的討論，其中在「考試用品」方面，許多網友皆提到參拜文昌前會先將准考證影本及鉛筆、橡皮擦等考試用文具一併準備好，並補充「祭拜前先跟供品一起放在供桌，考試的時候記得用拜過的文具作答」就能夠加持考運。而「祭拜用品」方面，則有網友提醒「紙錢、炷香的種類很多，不熟的人有可能買到不對的」，如適用於文昌帝君的炷香即包括「狀元香」、「文昌帝君香」等，因此建議可以在參拜寺廟內的小賣部採購，就能降低出錯的疑慮；此外，一部分文昌廟也有提供訪客點「智慧燈」、「光明燈」的服務，期望考生可以藉此時運亨通。

而在「準備供品」時，大部分網友都會費心準備新鮮的「蔥」跟「蒜」，蔥的寓意為「聰明」，而蒜則意味著「精明細算」；此外，唾手可得的「礦泉水」也是參拜文昌廟時供桌上常見的熱門供品，取其寓意為「文思泉湧」，為考試謀求好兆頭。然而也有不少網友強調供品價格、數量其實都是其次，唯有拜拜過程中「保持真心誠意最重要」，相信只要保持虔誠，神明都能夠感受到心意。

看完上面網友的意見，你是否對於考生參拜的廟宇以及拜拜前的準備事項都有所理解了呢？「祈福」對於認真努力的考生來說，便是為了祈求一股冥冥之中的祝福力量，讓平時的穩健複習能夠有最完整的發揮。祝福每一位考生都能如願金榜題名！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》