桃機防疫巴士今起免費搭乘 每天發車9班停靠全台9大站
為放大疏運能量，桃園機場防疫巴士今天（1日）起開放入境旅客免費搭乘，總計9大站點包括台北、新北、台中、雲林、嘉義市、嘉義縣、台南、高雄、屏東停靠各大縣市，並且固定於每天上午7時至8時、下午4時30分至8時30分入境尖峰時段每小時發車，一天最少9班，提供入境旅客最完整的服務，歡迎旅客及接機親友多加利用。
機場公司指出，桃園機場防疫巴士採梅花座乘坐以維持防疫距離、固定時刻發車，並視旅運狀況機動加開班次。抵達目的地縣市後，雙北線由於地方防疫車隊仍有支援社區防疫接送任務，入境旅客需搭配親友接送；中南部旅客則可以親友接送或防疫計程車進行接駁前往檢疫地點。
機場公司補充說明，機場唾篩PCR部分，為避免行李手推車影響採檢區動線順暢，機場公司已規劃暫存區，搭配保全人員現場協勤與路緣CCTV全程監控錄影，方便旅客暫時置放；同時呼籲旅客遵守現場人員指揮與引導，貴重物品隨身攜帶，以加速採檢效率。
機場公司將持續依據指揮中心與交通部指示，辦理機場相關防疫作為，並視疫情滾動調整防疫措施。旅客如想查詢搭乘資訊，可於桃園機場官網（https://www.taoyuan-airport.com/covid_19area）及防疫巴士（龍泰巴士）臉書（https://zh-tw.facebook.com/38youplay）查詢。。
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