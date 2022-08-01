桃機防疫巴士今起免費搭乘　每天發車9班停靠全台9大站

為放大疏運能量，桃園機場防疫巴士今天（1日）起開放入境旅客免費搭乘，總計9大站點包括台北、新北、台中、雲林、嘉義市、嘉義縣、台南、高雄、屏東停靠各大縣市，並且固定於每天上午7時至8時、下午4時30分至8時30分入境尖峰時段每小時發車，一天最少9班，提供入境旅客最完整的服務，歡迎旅客及接機親友多加利用。

機場公司指出，桃園機場防疫巴士採梅花座乘坐以維持防疫距離、固定時刻發車，並視旅運狀況機動加開班次。抵達目的地縣市後，雙北線由於地方防疫車隊仍有支援社區防疫接送任務，入境旅客需搭配親友接送；中南部旅客則可以親友接送或防疫計程車進行接駁前往檢疫地點。

機場公司補充說明，機場唾篩PCR部分，為避免行李手推車影響採檢區動線順暢，機場公司已規劃暫存區，搭配保全人員現場協勤與路緣CCTV全程監控錄影，方便旅客暫時置放；同時呼籲旅客遵守現場人員指揮與引導，貴重物品隨身攜帶，以加速採檢效率。