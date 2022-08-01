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Apitor Robot樂學程式積木 募資優惠享最低55折
現今孩童教育並非如以往的制式模式，如何透過更多元的學習方法，用以遊戲引導孩童思考，刺激腦力發展，也是現代父母思考的教育重點之一，Apitor Robot樂學程式積木透過遊戲體驗，帶領小朋友接觸STEAM教育，並結合科學、科技、工程、藝術、數學讓小朋友玩中學贏在起跑點。
第二代新系列Apitor Robot讓STEAM教育更好入門，且App綁定帳號，換裝置也能記憶孩童的編程作品，此代Apitor Robot分為Q與S版本，將難易度細分，提供更適合各家小朋友的入門分類；功能上除了一般遙控、聲控，更可以RGB辨色感知與障礙物迴避，新增陀螺儀控制能體感操控，直覺操作讓孩童愛不釋手，玩法上將帶傳動、定滑輪等物理原理結合可愛逗趣樣式，還能延伸對戰玩法，歡聚親子互動的甜蜜時光。
Apitor Robot樂學程式積木由有.設計團隊募資，已在嘖嘖平台進行預購，在意孩童快樂學習的家長們，趕緊把握單入最低55折募資優惠，預約與小朋友體驗編程樂趣的歡樂時光，詳細商品資訊請見官方粉絲團(https://www.facebook.com/ApitorTW)或嘖嘖頁面(https://bit.ly/3vpAp9t)查詢。
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