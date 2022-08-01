守護山林 第一屆全台護管員專業技能大賽今登場

森林護管員是守護台灣森林資源的第一線戰力，為展現山林英雄們平日刻苦訓練的成果，農委會林務局，今（8月1日）在東勢林場舉行第一屆全台護管員專業技能大賽，除了藉此肯定、砥礪森林護管員的專業能力，也向社會大眾展現森林保護的重要性。

林務局長林華慶表示，森林護管人員的工作常被社會大眾誤會為可以恣意遊山玩水的「爽缺」，但其實護管人員工作辛苦，除了工作環境需要忍受蜂螫蟲咬、惡劣天氣、與家人分隔兩地，還需提防動物攻擊、山老鼠、山崩等帶來的威脅，平時也必須熟稔政策規定、山野知識，熟練森林護管專業技能，才能真正守護宅灣森林資源。

森林護管員並非全都畢業自森林相關系所，常有各行各業的社會人士，像是退役軍人、資訊技術人員、工程師、攝影師等，基於對山林的熱愛、守護自然的熱情，而投身報酬低於原本薪資的森林護管工作，加入默默守護山林寶藏的森林護衛隊。

林務局表示，今日專業技能競賽由林務局轄下8個林區管理處各組成一支隊伍，接力完成滅火接線、滅火投水、鋸木等一系列護管工作中出任務很可能用上的技能，每一項都達到檢核標準並最快接力完畢的隊伍獲得優勝，過程不但充滿趣味與張力，也實實在在地考驗所有參賽者的基本功。