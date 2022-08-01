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漁業資源永續 開花母蟹8月1日起至年底禁捕禁售

中央社／ 澎湖縣1日電
母蟹示意圖。 聯合報系資料照片／記者陳正興攝影
母蟹示意圖。 聯合報系資料照片／記者陳正興攝影

漁業署為維護海洋漁業資源永續發展，開花母蟹等蟳蟹類，今天起至12月底期間一律禁捕，漁船或漁民誤捕，不論死活應立即放回大海，不得攜帶入港或持有，也不得販售，否則依法裁處。

澎湖縣政府農漁局告訴中央社記者，農委會漁業署在今年7月間公告「沿近海漁船捕撈蟳蟹類漁獲管制措施」，今天8月1日起生效。

縣府農漁局表示，沿近海漁船捕撈蟳蟹類漁獲管制措施，包括有鏽斑蟳、紅星梭子蟹、遠海梭子蟹（俗稱沙蟹或花市）、善泳蟹（俗稱石蟹）、旭蟹等5種蟹蟳類，其中除旭蟹與善泳蟹等甲殼寬未滿6至7公分，其餘蟹蟳甲殼寬未滿9公分，自8月1日起至12月31日止，禁止漁船捕撈將受精卵抱於體外腹側的母蟹（俗稱開花母蟹）。

農漁局表示，澎湖有不少捕蟹船，籲請漁船或漁民遵守規定，在海上誤捕禁止捕撈的蟳蟹類，不論存活或死亡，應立即放回海中，不得攜帶入港或持有。但刺網誤捕者，限於卸貨漁港的整補區自網具上移除，先行置放維生設備容器中，並限在漁船進港後12小時內放回海中，至於經中央核准捕撈蟳蟹類進行學術研究，則不受管制。

農漁局指出，漁船或漁民違反規定捕撈或販售開花母蟹者，依漁業法裁處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，漁船規避、妨礙或拒絕指派觀察員隨船進行觀察作業者，嚴重者收回漁業人漁業執照、船長幹部船員執業證書或漁船船員手冊1年以下處分或撒照等。

漁民 澎湖縣 漁業署

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