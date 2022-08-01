2022設計特調展 創意加強產學合作

「企業與學生合作愈緊密，設計出的產品才會更能兼顧美感與實用性！」睽違三年，「2022年新一代特調展」將於2日開幕，展期至9月25日，期間將會展出設計科系學生與台達電、故宮博物院、兒福聯盟等單位合作的作品，包括防止失智的桌遊「掌中戲」、防止資訊焦慮的「消訊燈」等513項產品都將實體虛擬同步展出。

「2022年新一代特調展」是結合「2022年新一代設計展」線上展與「金點新秀設計獎」得獎作品所進行的實體展覽，也是在疫情爆發三年後，首次舉辦實體展。主辦方台灣設計研究院強調，今年展覽名為「特調」，就是希望透過企業與學界更緊密合作，創造出最客製化、符合需求的產品。

「金點新秀設計獎」共頒有36項金、銀、銅獎共36組得主，包括故宮與台達電子合作，由清華大學與實踐大學團隊跨領域完成的「參光體驗」，以台達電BIC智能照明系統，在展間設置多種互動機制，搭配APP與LINE官方帳號，使觀眾在光影間，解鎖燈光投影的清朝宮廷多寶格。

另外還有羅技與台科大設計系合作的「消訊燈」，是能夠屏蔽訊息的燈具，只要在燈具照射範圍，消訊燈會自動連接3C產品，並啟動屏蔽模式幫助使用者過濾不必要的資訊，降低資訊焦慮發生的頻率；而惠生大藥局與明志科大合作的桌遊「掌中戲」，結合雲林布袋戲人物特性，訓練長者記憶能力、維持空間感，也令人矚目。

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