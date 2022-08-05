蘇格登13年威士忌「甜酒界愛馬仕」過桶，解鎖醇金味覺巡遊限量抵台

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「豐富源自於不斷的探索！」任何偉大事物都需漫長時間醞釀，更重要的是，要在時光長河中碰撞出新火花，才能讓偉大持續發生。當威士忌遇上貴腐甜白酒，將迸放出什麼樣的迷人滋味?蘇格登於今年重磅發表「蘇格登醇金 13 年單一麥芽威士忌」，帶著探索之鑰，以豐味為基底，將世代傳承的雙桶工藝融合「甜酒界愛馬仕」醇金貴腐酒過桶，創造出超越經典的蘇格登傳奇桶藝！

「蘇格登醇金 13 年單一麥芽威士忌」臻選來自法國的貴腐甜白酒過桶，呈現清甜果香、醇順口感。 圖／蘇格登提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

醇金貴腐酒過桶，打造威士忌全新味覺體驗

滴滴似黃金的「貴腐酒」，使用剛過採收期、佈滿菌絲的貴腐葡萄製作，價值和風味皆獨樹一幟。貴腐葡萄生長條件嚴苛，產地少，約100公斤的葡萄才能釀造出一瓶酒，精品般的瓊液迸放出讓人無法抗拒的悠長餘味，因此被國王路易十四譽為「酒中之王、王者之酒」。

使用特殊葡萄製作的「貴腐酒」價值珍稀，被譽為「甜酒界愛馬仕」，也為蘇格登13年新品桶藝創造萬千豐味。 圖／蘇格登提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

為了將威士忌的風味昇華至全新境界，「蘇格登醇金 13 年單一麥芽威士忌」在緩蒸慢餾、雙桶平衡豐味的醇順酒體中，創新融合法國波爾多蘇玳產區的醇金貴腐甜白酒過桶，勾兌出多重層次、穿透力十足的迷人果香。美好的深金色澤於口中解鎖，先是蜜桃、香梨、檸檬、柑橘等清爽酸甜的水果風味，而後飽滿的蜂蜜香氣留在鼻腔中久未散，絲綢般柔滑口感層疊在舌尖綻放，尾韻豐盈綿長，令人一試難忘！

「蘇格登醇金 13 年單一麥芽威士忌」將威士忌的風味昇華至全新境界，適合冰飲或加入冰塊飲用，創造不同的豐味感受。 圖／蘇格登提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

傾心限量之作獨獻台灣，專屬豐味點「時」成金

由於醇金貴腐甜白桶產量稀少取得不易，加上蘇格登長年屹立不搖、穩踞台灣威士忌銷售龍頭寶座，為了回饋台灣消費者，「蘇格登醇金 13 年單一麥芽威 士忌」獨獻台灣酒友，傾心限量之作，是為台灣人打造的絕佳風味。

獨獻台灣的醇金珍寶，滴滴散發金色光芒，適合朋友相聚時酩飲，點「時」成金。 圖／蘇格登提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

每一滴珍釀都宛如將時光精華典藏其中，量身訂製專屬豐味，無論是餽贈送禮傳遞心意，或是與三五好友歡聚酩飲，或是露營時來場超Chill的戶外品酒會，都能創造感動的味覺記憶、增添話題，點「時」成金，為每個醇金時刻增添璀璨光芒。

夏日來場愜意的戶外品酒會，讓「蘇格登醇金13年單一麥芽威 士忌」為友誼鍍金。 圖／蘇格登提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「蘇格登醇金 13 年單一麥芽威士忌」於2022年8月起於全台各地區酒類專賣店開賣，想一品或收藏這前所未有、錯過不再的醇金絕代酒款，趕緊手刀搶購！

【蘇格登醇金13年單一麥芽威士忌】

建議售價:NT$1,680

濃縮南法陽光的深金色，展現如蜂蜜般香甜的白葡萄乾香氣，融合令人垂涎的蜜桃、香梨、檸檬、柑橘，酸甜的水果風味。如絲綢般柔滑綿密的堅果奶油口感，層疊在口中綻放的水果乾、橘子果醬、糖果的甜美，尾韻留下耐人尋味的香料氣息。

更多詳情請參閱＞＞https://bit.ly/3zDc2Y4

#AD

[禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒]

[本文內容涉及酒類產品促銷訊息,請勿轉發分享給未達法定購買年齡者]

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康