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善的循環 威力彩頭獎得主捐千萬給北市府

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
台北市副市長黃珊珊（左）致贈感謝狀給台彩董事長薛香川。圖／台彩提供
台北市副市長黃珊珊（左）致贈感謝狀給台彩董事長薛香川。圖／台彩提供

今年4月25日開出威力彩頭獎9.5億元，共2注中頭獎，每注分得4.75億元。其中一注頭獎在台北市北投區「財神一路發彩券行」開出，這位幸運中獎人慷慨捐出3500萬元做公益，指定捐贈1000萬元給台北市政府、2000萬元給新北市政府以及500萬元給中國信託慈善基金會。其中1000萬元送愛心到台北市政府，協助執行「特殊需求兒少成長發展計畫」，讓超過7000人次的特殊需求兒少安心快樂成長。

台灣彩券公司接受這位威力彩頭獎中獎人的委託，今日與臺北市政府及中國信託慈善基金會共同舉辦「威力彩頭獎中獎人捐贈記者會」，由台北市副市長黃珊珊、台灣彩券公司董事長薛香川共同主持，薛香川代表頭獎中獎人將象徵1000萬元善款的支票捐贈給台北市政府，由黃珊珊副市長代表接受，這筆善款將妥善照顧台北市特殊需求兒少與弱勢家庭，將公益彩券的公益影響力化成一股溫暖的力量，讓更多好事在台灣這塊土地上持續發生。

台北市副市長黃珊珊表示，這位威力彩頭獎得主為台北市人，非常感謝他的善心，指定贈予台北市政府1000萬元，成為善循環的推手。這筆善款將挹注在台北市政府社會局「特殊需求兒少成長發展計畫」，包括增加照顧特殊需求兒少的專業人員與照顧知能的在職訓練、活化兒少團體家庭老舊場地及硬體設備等方案，透過市府團隊嚴謹的規劃與執行，將使捐款達到最大的效益，提供特殊需求兒少溫馨安定的生活環境與專業照顧，讓他們能夠快樂的成長茁壯。

台灣彩券公司董事長薛香川表示，這位威力彩頭獎幸運中獎人在領獎當下決定捐出3500萬元做公益，包含指定捐贈給台北市政府1000萬元，另外2000萬元則捐給新北市政府以及500萬元捐給中國信託慈善基金會。台灣彩券是中國信託金融控股公司旗下之子公司，秉持母集團中國信託We are family的企業精神以及善盡企業社會責任的經營理念，除了持續創造更多的彩券盈餘以協助政府照顧弱勢族群外，也積極鼓勵高額中獎人藉由捐贈參與社會公益，從96年1月1日統計至111年6月底，累積中獎人捐款已達56億元，捐助超過200個社福單位及公益團體、20個縣市政府，執行1318個社福方案，全台已有超過763萬人次弱勢族群受惠，受捐助對象從學齡前幼兒、經濟弱勢的中小學學生、身心障礙人士到偏遠地區的獨居老人等。

薛香川表示，台灣彩券受中國信託銀行委託發行公益彩券以來，持續以「公益」為經營核心價值，從96年1月累計至111年6月底，已為政府創造彩券盈餘達4126億元，彩券回饋金從96年至110年底已提供362億餘元厚植社福經費，照顧更多弱勢族群。彩券經銷商是身心障礙者、原住民或單親低收入戶等弱勢族群，目前全國約有4萬3千名彩券經銷商因為販賣公益彩券獲得工作機會，擁有穩定收入。每一張彩券，不管中獎與否，都能創造好事，在台灣的某個角落都有弱勢族群將因為這張彩券而有好事發生。

彩券行 頭獎

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