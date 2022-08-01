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廢清法立法後最大規模修法 本周與各界溝通年底前預告

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
廢棄物未處理棄置農田未來加重罰則。本報資料照片
廢棄物未處理棄置農田未來加重罰則。本報資料照片

廢清法下半年將有重大變革，環保署將現行77條法案全面檢討，超過半數條文都要修改，號稱立法以來最大規模的修正，本周邀集事業公協會、NGO團體溝通草案內容；估計最慢年底前會預告。

今與會的業者，對於執行細節有許多討論；環保署廢管處長賴瑩瑩表示，「修好比修快重要」，分不同場次溝通，主要是因為一個議題，不同對象立場不同，歸納出意見後，這要討論協調速度也會加快，主要是溝通大方向，大家取得共識後，未來再修條文的時候，也會比較順利。

原本預計上半年就會預告，但因為對於「廢棄物」定義、分類喬不攏，而外界關心的農地放廢棄物堆置議題，這次修法後，若業者以在利用的名義，再農地上棄置廢棄物，最重不僅可判刑7年，罰款上限也從原本的1000萬加倍，成為2000萬。

環保署廢管處長賴瑩瑩表示，有些廢棄物界線不容易區分，就丟置在農地上，但業者會辯稱這是有機肥、有機汙泥，甚至會拿去填土，但這些無質量大石，就會造成環境衛生問題，這是違規的行為；修法後，對於農地上的違規廢棄物，不僅有刑責，且提高罰鍰，才能遏止非法業者，不處理廢棄物的行為。

她提到，今天先用簡報說明，讓業界公會理解大方向，歸納民間團體、產業意見，最後條文討論會比較快；業界人士今也對執行細節提出疑義，賴瑩瑩表示，歸納意見後會再溝通討論。

廢棄物 農地 環保署

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