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見證「500 Young」誕生 貴賓期許為更多年輕熱血「點火」

聯合報／ 記者袁世珮／台北即時報導

嶄新獎項「500 Young」上周末在台北南港瓶蓋工廠舉行頒獎典禮，掀起「青年起義，新銳來襲」的熱潮，與會嘉賓肯定獎項看見YoungPower，期待未來擴大影響力，鼓勵更多年輕人釋放創造力。

「500 Young」是由青年質感媒體《500輯》創辦，首屆選出10位各領域青年得主及9位「領路人」，主辦單位也邀請12位重量級頒獎人一同見證，現場也有眾多在各領域領風騷的貴賓觀禮。

設計師方序中肯定「500 Young」推薦社會新活力，讓更多年輕新血被更多人知道、認識。他也觀察到，每個時代的條件不同、「被餵養」環境不同，年輕人如何在現今的節奏裡表現不同的感受，反饋到環境，十分值得期待。

「在我們的年代，比較像是在失敗中找尋，現在似乎有更多的答案提供他們選擇。」方序中也建議，未來得獎人可以更多，「所有的提名和獎項都是鼓勵。雖然人數稀少看來比較珍員，但重點不是得獎人，而是共同被支持跟獎勵的人。」

Studio A共同創辦人蔣雅淇指出，通常人要到一定年紀才會被肯定，但很多人在更年輕時就已經火花四射，若在此時就給予鼓勵，是很好的養分，讓他更充滿信心，「500 Young」正是這樣的點火者。

蔣雅淇說，首屆名單中較多藝文類，「我自己的孩子都是念商學院或生物科技，我希望明年『500 Young』範圍更廣，這樣我的孩子就有機會被看到。」

創意人田定豐在輔大教產業創新，看到很多年輕人擅於以科技創新，創意都非常精彩，「不能再以舊的教育方法塞東西給年輕人，給他們機會去創造，他們就可能顛覆這個世界。」這也是他在「500 Young」獎項中看到的。

青年 貴賓

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