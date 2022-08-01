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大雨襲來 氣象局發布大雨特報 全台17縣市注意

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
受低壓帶影響，北部出現午後雷陣雨，外出買午餐的上班族碰巧遇到大雨。記者曾原信／攝影
受低壓帶影響，北部出現午後雷陣雨，外出買午餐的上班族碰巧遇到大雨。記者曾原信／攝影

氣象局今日14時25分再度發布大雨特報，因低壓帶影響，易有短延時強降雨，台北、新北、宜蘭、花蓮、中部地區及其他各地山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

氣象局提醒，台北市、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣山區都需注意大雨。

氣象局也說，今日起至周四低壓帶持續影響台灣，各地有局部短暫陣雨或雷雨，今日至周三易有短延時強降雨發生，今日午後各地山區易有局部大雨或短延時豪雨，周二、周三時中南部、東南部地區及其他山區有局部大雨發生的機率；周四午後各地山區亦有局部大雨發生的機率。

氣象局 嘉義

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