快訊

外媒稱波洛西「最快明晚抵台」 總統府未正面回應

幼兒BNT疫苗今通過EUA 王必勝：已請廠商安排出貨

北部再爆二BA.5社區個案 國內現第二例BA.2.75

聽新聞
test
0:00 / 0:00

抗衡彰基！秀傳除接手彰基出走醫師 還與台北榮總聯姻

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
秀傳醫療體系執行長黃靖媛（右）和台北榮總院長陳威明（左）簽署合作意向書，雙方將在醫療、教學及研究方面進行全面性合作。記者劉明岩／攝影
秀傳醫療體系執行長黃靖媛（右）和台北榮總院長陳威明（左）簽署合作意向書，雙方將在醫療、教學及研究方面進行全面性合作。記者劉明岩／攝影

彰基醫學中心最近爆發人事紛爭，造成一些名醫出走到與彰基有競爭關係的秀傳醫療體系，秀傳醫療體系更與台北榮總「聯姻」，除簽訂合作意向書，並邀來原台北榮總急診部顏鴻章擔任彰濱秀傳醫院院長、原北榮整形外科主任彭成康擔任彰濱秀傳副院長，秀傳醫療體系展現強烈企圖，與彰基醫學中心抗衡。

秀傳醫療體系今天舉辦行盛大的彰濱秀傳醫院院長交接典禮，原彰濱秀傳醫院院長黃士維升任秀傳醫療體系中部院區總院長，彰濱秀傳醫院院長由台北榮總急診部顏鴻章接任，隨後由秀傳醫療體系執行長黃靖媛和台北榮總院長陳威明簽署合作意向書，雙方將在醫療、教學及研究方面全面性合作。

在彰基醫學中心最近爆發人事紛爭，除原彰基耳鼻喉科醫師蕭信昌出走秀傳外，還有原彰基皮膚科名醫邱足滿、原彰基肝臟移植名醫陳堯俐均到秀傳兼職，在此之前，還有原彰基副院長張正雄轉到秀傳癌症醫院院長，以及領導原彰基口腔外科團隊的蔡國陽，也到秀傳駐診。秀醫除了接手彰基名醫外，還結合台北榮總，展現強烈企圖，引來醫界矚目。

在交接典禮中，秀傳體系總裁黃明和表示，新任彰濱秀傳醫院院長顏鴻章專精於急診醫學，是陽明交通大學臨床醫學博士，曾任衛生福利部金門醫院院長、台北榮民總醫院急診部主任、急診醫學會理事長等，經歷豐富，將為彰濱秀傳開展新的里程碑，是秀傳的福氣。

「這是我一生最高的榮耀。」顏鴻章致詞時表示非常榮幸能任職彰濱秀傳院長，他說，彰濱秀傳醫院自創院至今已16年，是一家擁有最先進儀器及高規格設備的醫院，照護大彰化地區民眾健康，經歷任院長帶領下，在醫療業務上已有穩健的成長，並在秀傳醫療體系黃靖媛執行長的領導下，與其他醫療體系密切合作，將會更進一步創新與突破，以精進醫療品質。

秀傳醫療體系表示，彰濱秀傳醫院長顏鴻章未來也將扮演榮陽體系與秀傳體系的重要連結橋梁，建立體系間更緊密的臨床、教學及研究交流的平台，以促進雙方醫療人才、知識、技能交流；同時奉行黃明和總裁「用心、創新、視病猶親」的核心價值，以走動式管理與跨領域醫療團隊合作模式來照護病人，共同為提升彰化地區醫療品質。

接任秀傳醫療體系中部院區總院長的黃士維，是秀傳醫療體系總裁黃明和的長子，管轄彰化秀傳、彰濱秀傳及竹山秀傳。黃土維表示，他會延續秀傳醫療體系跟台北榮民總醫院的合作，包括教學研究、臨床服務等，並整合體系內部的醫療資源與外部資源進行合作，例如結合中興大學的教學研究資源，為提升台灣醫學進步而努力；也將再進一步帶領秀傳與外部新創事業進行多元的資源整合。

到交接典禮會場觀禮人士，除秀傳體系總裁黃明和外，還包括彰化縣長王惠美、衛福部醫事司長劉越萍、健保署副署長蔡淑鈴及台北榮總陳威明院長帶領的醫療團隊，以及各級民代、地方人士。

原彰濱秀傳醫院院長黃士維（左）升任秀傳醫療體系中部院區總院長，彰濱秀傳醫院院長由台北榮總急診部顏鴻章接任（右）。記者劉明岩／攝影
原彰濱秀傳醫院院長黃士維（左）升任秀傳醫療體系中部院區總院長，彰濱秀傳醫院院長由台北榮總急診部顏鴻章接任（右）。記者劉明岩／攝影
秀傳醫療體系除接手彰基出走的醫師外，還與台北榮總聯姻，展現與彰基醫學中心抗衡的企圖。記者劉明岩／攝影
秀傳醫療體系除接手彰基出走的醫師外，還與台北榮總聯姻，展現與彰基醫學中心抗衡的企圖。記者劉明岩／攝影
原彰濱秀傳醫院院長黃士維（右）升任秀傳醫療體系中部院區總院長。記者劉明岩／攝影
原彰濱秀傳醫院院長黃士維（右）升任秀傳醫療體系中部院區總院長。記者劉明岩／攝影

榮總 榮民

延伸閱讀

最賺錢及最賠錢醫院均是長庚醫療體系 受兩大因素影響

獨／換肝名醫陳堯俐出走彰基 轉戰中台灣這家醫院

彰基頂樓冷氣室外機深夜冒火 引來一場虛驚

否認到大陸執行器官移植手術 彰基要陳堯俐提證明自清

相關新聞

獨／國家報告揭身心障礙受暴慘況 疫情下連這些都沒有

衛生福利部社會與家庭署今起舉辦「身心障礙者權利公約第二次國家報告國際審查會議」，並公布正式版「問題清單及政府回應」。距離...

轟隆隆…中部三縣市注意！大雷雨來了 持續到14時15分

中央氣象局13時15分發布大雷雨即時訊息，持續時間至 14 時 15 分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，以及低能...

通膨壓力反映成本 彰化基層農會米價喊漲

這次全球性通膨民眾都很有感，原本微調的米價要反映物價成本，漲幅較往年明顯，彰化縣農會自創品牌「彰農米」一斗米（7.5公斤...

海邊戲水第一殺手裂流現身 成大研究全台有30處易發生

夏季海邊戲水意外頻傳，成大近海水文中心研究海岸裂流（離岸流），發現全台至少有30處的潛勢區，其中不乏像是白沙灣、福隆、漁...

受低壓帶影響 周三前有強降雨

中央氣象局預報員張承傳說，今起到周三受低壓帶影響，各地都有局部陣雨或雷雨，並可能出現短延時強降雨，尤其明後天大雨時段、區...

公共藝術代辦亂象 遭質疑有弊

政府機關興建公有建築物或重大公共工程須設置公共藝術，但公務員對此往往陌生，衍生出法律容許的「公共藝術設置委託代辦公司」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。