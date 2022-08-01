抗衡彰基！秀傳除接手彰基出走醫師 還與台北榮總聯姻

彰基醫學中心最近爆發人事紛爭，造成一些名醫出走到與彰基有競爭關係的秀傳醫療體系，秀傳醫療體系更與台北榮總「聯姻」，除簽訂合作意向書，並邀來原台北榮總急診部顏鴻章擔任彰濱秀傳醫院院長、原北榮整形外科主任彭成康擔任彰濱秀傳副院長，秀傳醫療體系展現強烈企圖，與彰基醫學中心抗衡。

秀傳醫療體系今天舉辦行盛大的彰濱秀傳醫院院長交接典禮，原彰濱秀傳醫院院長黃士維升任秀傳醫療體系中部院區總院長，彰濱秀傳醫院院長由台北榮總急診部顏鴻章接任，隨後由秀傳醫療體系執行長黃靖媛和台北榮總院長陳威明簽署合作意向書，雙方將在醫療、教學及研究方面全面性合作。

在彰基醫學中心最近爆發人事紛爭，除原彰基耳鼻喉科醫師蕭信昌出走秀傳外，還有原彰基皮膚科名醫邱足滿、原彰基肝臟移植名醫陳堯俐均到秀傳兼職，在此之前，還有原彰基副院長張正雄轉到秀傳癌症醫院院長，以及領導原彰基口腔外科團隊的蔡國陽，也到秀傳駐診。秀醫除了接手彰基名醫外，還結合台北榮總，展現強烈企圖，引來醫界矚目。

在交接典禮中，秀傳體系總裁黃明和表示，新任彰濱秀傳醫院院長顏鴻章專精於急診醫學，是陽明交通大學臨床醫學博士，曾任衛生福利部金門醫院院長、台北榮民總醫院急診部主任、急診醫學會理事長等，經歷豐富，將為彰濱秀傳開展新的里程碑，是秀傳的福氣。

「這是我一生最高的榮耀。」顏鴻章致詞時表示非常榮幸能任職彰濱秀傳院長，他說，彰濱秀傳醫院自創院至今已16年，是一家擁有最先進儀器及高規格設備的醫院，照護大彰化地區民眾健康，經歷任院長帶領下，在醫療業務上已有穩健的成長，並在秀傳醫療體系黃靖媛執行長的領導下，與其他醫療體系密切合作，將會更進一步創新與突破，以精進醫療品質。

秀傳醫療體系表示，彰濱秀傳醫院長顏鴻章未來也將扮演榮陽體系與秀傳體系的重要連結橋梁，建立體系間更緊密的臨床、教學及研究交流的平台，以促進雙方醫療人才、知識、技能交流；同時奉行黃明和總裁「用心、創新、視病猶親」的核心價值，以走動式管理與跨領域醫療團隊合作模式來照護病人，共同為提升彰化地區醫療品質。

接任秀傳醫療體系中部院區總院長的黃士維，是秀傳醫療體系總裁黃明和的長子，管轄彰化秀傳、彰濱秀傳及竹山秀傳。黃土維表示，他會延續秀傳醫療體系跟台北榮民總醫院的合作，包括教學研究、臨床服務等，並整合體系內部的醫療資源與外部資源進行合作，例如結合中興大學的教學研究資源，為提升台灣醫學進步而努力；也將再進一步帶領秀傳與外部新創事業進行多元的資源整合。

到交接典禮會場觀禮人士，除秀傳體系總裁黃明和外，還包括彰化縣長王惠美、衛福部醫事司長劉越萍、健保署副署長蔡淑鈴及台北榮總陳威明院長帶領的醫療團隊，以及各級民代、地方人士。