獨／國家報告揭身心障礙受暴慘況 疫情下連這些都沒有

衛生福利部社會與家庭署今起舉辦「身心障礙者權利公約第二次國家報告國際審查會議」，並公布正式版「問題清單及政府回應」。距離上次審查已過5年，各部會回應皆洋洋灑灑描述政績，但報告中坦承許多問題未解。例如身心障礙者薪資較低，5年來就業率偏低停滯不前，貧窮比例和遭受家暴被害人數年增率都是全國的2、3倍以上，身心障礙兒少受暴率更是一般兒少的6.5倍。

身心障礙受暴問題嚴重、社會事件層出不窮，國際專家問相關部會，有沒有針對身心障礙者於工作場所、機構或特殊學校遭受身體、情感、經濟或性別虐待、暴力、霸凌及歧視或剝削之程度，進行「系統性的審查」？無論教育部、勞動部、衛福部，書面回覆都顧左右而言他，只有衛福部比較坦白，直說「尚無」這種系統性審查的相關資訊。

此外，本土疫情已經肆虐第二回，中央流行疫情指揮中心針對各行各業、各種場域都訂定了因應指引，唯獨針對身心障礙者及其照顧者的因應指引，現在還停留在撰擬階段，連公布期程都沒有。一般成人或兒童早已行之有年的「醫病共享決策」，至今身心障礙成年人及兒童都還是沒得用，因為「公用版無障礙溝通資源」還在「審稿階段」。

以下為身心障礙者權利公約第二次國家報告國際審查會議「問題清單及政府回應」相關重點節錄。

＊身心障礙者薪資較低、就業率低且停滯不前

依勞動部《2019 年身心障礙者勞動狀況調查報告》，2019年15歲以上身心障礙就業者每月經常性薪資或收入為2萬8274 元，低於同期全體國民就業者每月主要工作收入之4萬401元。身心障礙者經常性薪資只有全體國民的7成。

依衛生福利部2021 年統計，我國身心障礙者低收入戶人數計有9萬527人，中低收入戶人數計有3 萬812人，分別占身心障礙者總人數7.52%、2.56%；高於低收入戶人數29萬5901人、中低收入戶人數31萬2355人占全體人口數1.26%、1.34%。

全國低收或中低收占比合計2.6%，身心障礙者低收或中低收占比合計10.08%，為全國之3.9倍。

根據衛福部2016年及勞動部2019年統計，2016年身心障礙者就業率為18.5，較前次調查增加%，勞動力參與率為20.4%，較前次調查增加0.7%。到了2021年，就業率為19%，僅較前次增加0.5%，勞參率為20.7%，僅較前次增加0.3%。

＊身心障礙者遭受不當對待人數快速增加

衛福部統計，身心障礙者2016年遭受家庭暴力(包括親密關係暴力、兒少保護、直系血親卑親虐待65歲以上尊親屬、其他家庭成員暴力)總人數為6938人，其後每年約成長1成，2021年總人數已達到1萬61人，6年增幅達45%。身心障礙者遭受機構人員不當對待的人數，也從2016年的19人，成長到2021年的52人。

衛福部統計2021年全國家庭暴力事件通報被害人有11.9萬人，相較於前一年增加4151人、年增率為3.6%。2021年身心障礙者家庭暴力事件通報被害人有1萬61人，相較於前一年增加了901人，年增率9.8%，年增率為全國之2.7倍。

至於身心障礙兒少部分，衛福部統計2020年身心障礙兒少受暴率(受虐身心障礙兒少/身心障礙兒少)為 2.08%，一般兒少受暴率為0.32%。身心障礙兒少受暴率為一般兒少之6.5倍。

＊本土疫情已經二度來襲、二度趨緩，身心障礙者生活及醫療正面臨長期嚴峻挑戰。如何確保其權利，包括居家照護與個人助理，平等醫療保健管道、社會福利？

衛生福利部於「問題清單及政府回應」中寫道，已撰擬「身心障礙族群大型傳染病(COVID-19)因應指引」(草案)，提供身心障礙者、其照顧者(包括機構、家屬) 及提供身心障礙者醫療服務之衛生醫療人員等對象，於疫情期間可迅速參考運用之因應指引，以保障身心障礙者之權利。將於送請行政院身心障者權益推動小組委員及公共衛生專家學者完成審閱後公布。

＊現正採取何種措施，以促進身心障礙者的支持性決策，而非替代性決策？

衛生福利部於「問題清單及政府回應」中寫道，業邀請身心障礙者團體與代表，共同規劃制定「公用版無障礙溝通資源」，完成3式易讀版知情同意書(手術、麻醉與檢查)、2式醫病共享決策易讀版衛教單張(初診/複診就醫提問單)、20式流程圖卡(例如:量血壓、聽力檢查等流程圖說)，刻正進行審稿作業。預計 2022 年下半年公布於衛生福利部網站，供民眾與醫事人員參考。