鐵道局獲碳足跡查證聲明書今授證 助未來鐵路工程參考

鐵道局「南迴計畫潮枋段土建及一般機電工程碳管理暨碳足跡盤查技術服務」為全國第一個獲得碳足跡查證聲明書的鐵路工程，並於今日舉行授證典禮。鐵道局表示，2050淨零排放是國際共識，台灣也邁向減碳時代，透過鐵道局工程的資料收集，能有助於未來鐵路工程的排碳量推估，調查數據也能讓主管機關、上位決策者做參考。

鐵道局說明，為推動鐵路工程碳管理構想，依照國際計算碳足跡之標準，評估該工程生命週期之溫室氣體排放狀況，以全生命週期方式進行碳足跡盤查工作，除著重於施工期間工程材料、燃料、水、電等活動數據確認外，更進一步至本土化工程物料之上游供應商進行大宗原物料產品碳足跡係數盤查工作。

鐵道局說，利用電腦碳足跡盤查表單填報系統，自動將工程材料進貨、運輸、至工區機具施作、電力使用及施工人員所產生之碳排放量等，及本計畫工程材料、工程構件等物料彙整成複合式碳足跡排放係數，供後續工程於規劃設計階段參考引用，以達成國家節能減碳之永續發展目標。

為與國際主流同步，總統蔡英文已明確宣示2050淨零排放目標，我國也正式邁入減碳新時代。鐵道局透過該工程碳足跡盤查成果發表，分享本工程排碳量及減碳潛力，提供施工階段之盤查輔導、資料收集、報告彙整與審核。

進一步產出與累積本土化調查數據，能對未來鐵路工程碳排放量推估有實質回饋，增進未來鐵路工程於規設階段推估排碳量的準確性與參考價值，鐵道局也盼提供主管機關及上位決策者更為可靠的碳排放資訊，使我國鐵路工程碳管理，由「定性」提昇為「定量」，得以跟國際接軌。