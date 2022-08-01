長途飛行竟致突發性耳聾 中藥針灸挽回聽力且不再復發

新北一名55歲鄭小姐日前因公到歐洲出差，回台灣後左耳突然聽不到聲音且伴隨耳鳴，台北慈濟醫院中醫部透過強化氣血、活血治療已未再復發，建議民眾要及早治療，且若採中西合療，療效會更顯見。

主治醫師呂秉勳指出，鄭小姐有心律過緩、血壓偏低病史，素來就氣血不足，加上長途飛行高空壓力阻滯氣血循環導致左耳突發性耳聾，因此以補氣血的中藥治療，加上針灸，活血通絡，一周治療兩次，兩周後已完全恢復聽力，未再復發。

呂秉勳指出，突發性耳聾是指在72小時內發生急性感音神經性聽力損失，正常人可以聽到25分貝以內的音量，但此類病人的純音聽力檢查卻是至少三個連續頻率上的聽力損失大於30分貝，而且好發於單側。

就西醫觀點，突發性聽力喪失可能是病毒感染、內耳膜破損、腫瘤、免疫疾病、梅尼爾氏症、耳毒性藥物、長途飛行、壓力等原因導致，但不明原因發生者年發病率每十萬人就約11至77人，且多為單側，好發於43歲至53歲的族群，男女皆有可能；超過90%的患者患有同側耳鳴，20至60%的患者伴隨眩暈跟耳痛。

中醫則稱為「暴聾」，醫師面對病患求診都會先設法判斷病症的實虛，實者即指病毒、風寒感冒等外因性發炎導致，多以西醫常規治療為主再輔以中醫合療；虛者則是氣血虧虛、氣滯血瘀等類型，為濡養耳朵的血管被受壓迫，供血不足便易使神經傳導受損，中醫師會選擇強化氣血、活血治療。