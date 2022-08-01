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年過不惑腰圍過粗 罹糖尿病機率恐大增6倍

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
千禧之愛與國健署、健保署今舉辦「89量腰日」活動，圖左至右為健保署署長李伯璋、千禧之愛董事長許惠恒、國健署副署長魏璽倫。圖／千禧之愛健康基金會提供
千禧之愛與國健署、健保署今舉辦「89量腰日」活動，圖左至右為健保署署長李伯璋、千禧之愛董事長許惠恒、國健署副署長魏璽倫。圖／千禧之愛健康基金會提供

國健署根據109年資料顯示，40歲以上接受成人預防保健的國人，超過6成腰圍過粗，同時患有代謝症候群。國健署慢性疾病防治組組長吳建遠表示，最新國人十大死因中，「三高加二害」更是重點危險因子，因此希望推廣國人定期量側腰圍，隨時監測身體狀況。

吳建遠表示，根據2021年國人十大死因統計，有一半以上是慢性疾病，如：心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病、腎炎腎病症候群及腎病變等，這些疾病有共通的危險因子「三高」（高血壓、高血糖、高血脂）加「二害」（腰圍過粗、好膽固醇不足），只要符合三項以上，就是罹患了代謝症候群。

千禧之愛健康基金會董事長許惠恒則說，根據基金會2022代謝症候群認知調查發現，有4成5的民眾超過一年沒有量測腰圍。但腰圍失控不僅可能引起三高慢性病上身，更可能使醫療支出大增。因此，為能及早預防或控制代謝症候群，最簡易的方法就是量測腰圍。

許惠恒也指出，腰圍過粗(腹部肥胖)代表內臟脂肪囤積，易引起體內慢性發炎反應，導致血糖、血脂、血壓三高異常，是謂「代謝症候群」。罹患代謝症候群的人，未來得到「糖尿病」、「高血壓」、「高血脂症」、「心臟病及腦中風」的機率為無代謝症候群者之6、4、3、2倍。

因此，為響應「89量腰日」，加深民眾對健康腰圍「男性應小於90公分，女性應小於80公分」的印象，國健署、健保署與千禧之愛健康基金會共同舉辦「量腰存健康」記者會，邀請22縣市首長、明星響應量腰；同時也邀請民眾利用「健保快易通APP」的「健康存摺」功能，只要記錄上傳腰圍量測的數值，前1.5萬位完成者可獲得購物抵用金，且期間所有完成者可參與抽獎活動，詳細資訊可上財團法人千禧之愛健康基金會官網查詢。

高血壓 國健署 健保

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