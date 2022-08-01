預防重於治療 賴清德拋建立交通機構評鑑機制

國家運輸安全調查委員會（運安會）今日舉辦3周年回顧與展望研討會，副總統賴清德致詞時勉勵運安會持續精進，確保國人生命安全、避免交通事故發生，出自醫界的他也盼交通機構能像醫療機構般建立評鑑機制。運安會主委楊宏智則回應，這應該是副總統有感而發，雖然評鑑不是運安會的職責，但可以討論看看。

賴清德說，預防重於治療，政府當然可以透過交通事故得到的經驗來要求事業單位來建立安全機制，包括確保危機處理程序、改善組織人事等。而醫療體系每年都要面臨評鑑，邀請台灣專業人士對醫療機構做評鑑，評鑑未通過就無法得到健保給付。他盼未來交通業界也能建立評鑑機制，除了被動調查累積經驗，未來也能化為主動，針對軌道、航空業等，不讓重大事故再度發生。

楊宏智受訪時說，評鑑不是運安會的職責，不過他跟賴清德看法一樣，都希望能防範於未然，需借重營運單位、監理單位，包括交通部等機構等互相協助，這是很好的理想，盼未來台灣能做到並成為國際上的標竿。