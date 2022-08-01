中元節拜拜旺季毛豬預計供應少 農委會這樣調配

進入農曆7月、中元節民間祭祀、民俗活動頻繁的旺季，根據最新農委會毛豬調查統計，養豬場數、在養量雙創新低；面臨中元節需求，農委會分析，整個8月毛豬供應量和去年同期相比略多，中元節供應數量比去年同期略少，但因天氣太熱，消費節慶效應已逐漸遞減，毛豬供應數量，由各市場依照需求調配。

8月12日(農曆7月15日)是民間傳統祭拜好兄弟的中元節，但其實民俗活動拜拜祭祀活動從農曆7月即展開，這段時間，也是畜禽產品消費的大旺季。

根據中央畜產會統計，毛豬每公斤平均批發價83元上下，目前還在農委會設定的85元以下綠燈區內。

農委會畜牧處副處長江文全表示，今年中元節前的毛豬拍賣交易日僅有5天，根據7月底的毛豬調配會議討論結果，今年整個8月份預計供應55萬170頭毛豬，比去年同期實際供應52萬5555頭略多；但是中元節前一周，今年有6個交易日，預計供應14萬5100頭，比去年同期15萬1970頭略少。

江文全說，在日前的毛豬調配會議上，業者討論，會造成這樣的原因，主要是因為今年天氣相對炎熱，且中元普度的節慶效應，預計會比以往更淡，但是今年暑期旅遊熱絡，使整個月的供應是略多的；他說，目前豬源正常，雖預供略少，但每天的實際供應數量，個別市場會依供需由各供應管道協調調配。

江文全表示，目前看來，中元節前一周的普度效應比去年淡，也因此毛豬頭數供應雖少，但也沒掉太多，過去廟會、中南部普度場常會祭拜一整隻豬，這樣的形勢，也已經越來越簡化，也相對毛豬需求供應頭數也不如以往，大拜拜的趨勢也越來越淡。