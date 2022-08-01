雨下到周四 今日下午山區注意短延時豪雨

中央氣象局今日表示，因低壓帶影響，本周天氣將趨於不穩定，各地都有局部短暫陣雨或雷雨，中南部偏向於整天性的降雨，其他地區則以白天午後最為明顯，清晨至上午中南部尤其是沿海地區有機會出現局部大雨，午後各地山區也有局部大雨甚至短延時豪雨發生的機率，請多留意。

氣象局提醒，今日各地高溫普遍約33至35度，新竹以北及東半部仍較為悶熱，局部地區有36度以上高溫發生的機率，中午前後紫外線強，外出活動請做好防曬並多補充水分。

氣象局也說，今日起至周四低壓帶持續影響台灣，各地有局部短暫陣雨或雷雨，今日至周三易有短延時強降雨發生，今日午後各地山區易有局部大雨或短延時豪雨，周二、周三時中南部、東南部地區及其他山區有局部大雨發生的機率；周四午後各地山區亦有局部大雨發生的機率。

颱風現況部分，第5號颱風桑達，已於今日2時減弱為熱帶性低氣壓，位於台北北方1090公里的海面上，向北移動；第6號颱風翠絲，今日2時距離臺北東北方780公里（即在日本長崎西南方410公里之海面上），向北前進，對台灣沒有直接影響。