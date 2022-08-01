賴清德：運輸安全沒有假期 預告明年世界運安年會在台灣

國家運輸安全調查委員會（運安會）今日舉辦3周年回顧與展望研討會，展現運安會成立3年以來重要的運輸調查能量，英國、新加坡、加拿大等國際合作單位也透過視訊獻上祝福。副總統賴清德致詞時勉勵運安會持續精進，確保國人生命安全、避免交通事故發生，出自醫界的他也盼交通機構能像醫療機構般建立評鑑機制。

賴清德說，感謝主委楊宏智在普悠瑪號事故後臨危受命，帶領台灣運輸安全不眠不休，也感謝所有運安會同仁全心全力投入調查，因為運輸安全「沒有假期」。他說，運安會在南方澳大橋斷裂、太魯閣號出軌事件等，都運用專業公布資訊，獨立進行調查，相信國人都非常感激，也沒有辜負國人期待。

賴清德認為，預防重於治療，政府當然可以透過交通事故得到的經驗來要求事業單位來建立安全機制，包括確保危機處理程序、改善組織人事等。而醫療體系每年都要面臨評鑑，邀請台灣專業人士對醫療機構做評鑑，評鑑未通過就無法得到健保給付。他盼未來交通業界也能建立評鑑機制，除了被動調查累積經驗，未來也能化為主動，針對軌道、航空業等，不讓重大事故再度發生。

賴清德強調國際化是運安會非常重要的工作，他也透露，明年6月國際運輸安全組織會在台灣舉辦年會，預計有30多個國家的運安組織負責人會來到台灣參與會議，台灣不能閉門造車，要跟國際作更多連結，讓安全水準跟國際接軌。

楊宏智說，運安會授命辦理普悠瑪鐵道事故調查的契機而成立。這三年來經歷了南方澳大橋複合式運輸事故、騰龍遊覽車重大公路事故，以及去年發生的太魯閣重大鐵道事故，一路走來同仁兢兢業業，抱持獨立、公正、專業之態度尋求事故真相，為改善台灣安全的運輸環境而努力。