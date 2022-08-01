通膨壓力反映成本 彰化基層農會米價喊漲

這次全球性通膨民眾都很有感，原本微調的米價要反映物價成本，漲幅較往年明顯，彰化縣農會自創品牌「彰農米」一斗米（7.5公斤）原價270元，漲價5元，有冠軍米之稱的「竹塘米」新米上市，竹塘鄉農會將計算收購、烘乾等成本評估新售價。

彰化縣農會總幹事張建豐今天表示，農民反映今年一期稻作的人工、肥料墊高耕種成本，縣農會基於照顧農民的立場調高收購價格，台稉九號每百台斤濕穀收購價1040元，契作香米每百台斤濕穀1200元，縣農會算出今年台梗九號新米每斗調高5元，其實已部分吸收，薄利多銷。

竹塘鄉自創品牌「竹塘米」，6次獲得全國十大經典好米，及稻米品質競賽、全國名米產地冠亞軍等榮譽，今年一期新米上市打著兼具台梗九號基因加印度香米的雙優點，煮熟的米飯Q黏並散發香氣，鄉農會仿照選舉各政黨黨內初選的口號，期待消費者中元普度「唯一選擇」竹塘米。

同樣受到國際原物料價格上漲的壓力，多年零售價穩定的「竹塘米」也將反映農民耕種成本。總幹事詹光信說，農會的自營米價格不像一般糧商根據市場供需一口氣調高好幾元，過去即使反映成本，鄉農會也止於微調，竹塘鄉農會目前上架的竹塘米維持原價，禮盒小包裝米每公斤150元，新售價有待供銷部門將核算各項成本後評估。