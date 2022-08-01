快訊

整理包／8月新制上路！育兒津貼加碼、一日遊禁推銷 9項措施一次看

「十年資深優良教師」販毒遭逮 昔勵志翻身卻走偏

高雄男子夏天猛灌手搖飲 口破腹瀉竟是中風警訊

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高市聯醫中醫科養氣飲，由五味子、刺五加、紅棗、甘草、黨參、枸杞、麥門冬組成。圖／高市聯醫提供
高市聯醫中醫科養氣飲，由五味子、刺五加、紅棗、甘草、黨參、枸杞、麥門冬組成。圖／高市聯醫提供

高雄一名男子熬夜晚睡，天熱狂灌手搖飲和冰品，口破、腹瀉也不在意，身體不適送醫才發現是右腦血管梗塞。中醫建議可透過中醫清肝熱配合補氣養陰方式調理，預防憾事發生。

高雄市立聯合醫院中醫科提醒民眾，過去大家熟知冬季低溫會增加中風的機率，但其實夏季室內外的溫差變化，更是中風的高危險因子。

一名45歲男性身體平常沒有什麼病痛，有運動習慣，每到夏天工作旺季時，就必須晚睡、熬夜；天氣熱總習慣來杯冰冷的手搖飲或冰品消消暑氣，偶爾口破、腹瀉也不以為意。直到日前起床時，突然發現左手擠牙膏沒力氣，漱口還會漏水，趕緊到醫院就診才發現右腦血管梗塞。

高雄市立聯合醫院中醫科醫師李育權表示，夏天進出冷氣房的瞬間，溫差常常超過十度以上，對周邊血管收縮和自律神經調節心跳、血壓的能力，都是一大挑戰；更不用說天熱流汗多，身體水分流失使得血液濃度上升，工作壓力情緒抑鬱，伴隨勞累的累積形成肝火上炎的體質。在暑氣外襲下，飲食不當內生痰濕，這是「暑濕」造成氣陰兩虛兼夾肝火，使得經絡阻塞的中風。

李育權指出，特別是夏季需要長時間戶外工作者，像司機、郵差、工人等，還有壓力大、常熬夜者，近期常出現口乾、口苦、眼睛易乾澀、突發耳鳴或是排便狀況不正常，建議透過性味酸、甘的藥物養陰生津，同時酸性藥物也有收斂火氣的效果。中藥常用五味子和麥門冬的組合，作為益氣生津的基礎。古籍記載五味子有「大益五臟之氣」的功效，當夏天感到困乏無力時，以五味子配合其他中藥服用，能使人精神變佳。

現代藥理研究顯示五味子對身體許多臟器有助益，對心血管能改善心肌的營養，有強心、降壓的效果。在腦部能活化神經系統，延緩組織的老化，並且調整免疫機能，也能抑制肝細胞的損傷，甚至還有促進生殖系統的功能。高市聯醫中醫科專業調配的養氣飲，便是以五味子、麥門冬為基底，加上較平和的黨參、刺五加補氣，以及枸杞補益肝腎、甘草清熱解毒，經醫師診視處方後，可作為夏日保健養生的選擇。

高市聯醫中醫科醫師李育權提醒民眾，夏季室內外的溫差變化，更是中風的高危險因子。圖／高市聯醫提供
高市聯醫中醫科醫師李育權提醒民眾，夏季室內外的溫差變化，更是中風的高危險因子。圖／高市聯醫提供

中醫 中風

延伸閱讀

高雄爸為2孩任性加點「整顆荷包蛋」 驚見25元價：下次不敢了

影／高雄山區由藍轉綠？茂林豐收祭拉紅布條挺「邁」

小馬少棒／世界小馬聯盟少棒賽 高雄小將18:0勝美國地主拉雷多隊

專訪／中風父突斷聯失蹤 八點檔女星警局前「急到大哭」

相關新聞

海邊戲水第一殺手裂流現身 成大研究全台有30處易發生

夏季海邊戲水意外頻傳，成大近海水文中心研究海岸裂流（離岸流），發現全台至少有30處的潛勢區，其中不乏像是白沙灣、福隆、漁...

受低壓帶影響 周三前有強降雨

中央氣象局預報員張承傳說，今起到周三受低壓帶影響，各地都有局部陣雨或雷雨，並可能出現短延時強降雨，尤其明後天大雨時段、區...

公共藝術代辦亂象 遭質疑有弊

政府機關興建公有建築物或重大公共工程須設置公共藝術，但公務員對此往往陌生，衍生出法律容許的「公共藝術設置委託代辦公司」，...

整理包／8月新制上路！育兒津貼加碼、一日遊禁推銷 9項措施一次看

8月起，多項攸關教育、民生、交通、醫療等新制措施紛紛上路，1日起開始實施，包括育兒津貼提高、台鐵恢復全部列車行駛、異位性皮膚炎健保擴大給付等，聯合新聞網整理8月新制懶人包，帶您一篇掌握。

全台30處潛勢區 裂流恐釀意外

夏季海邊戲水意外頻傳，成功大學近海水文中心研究海岸裂流（離岸流），發現全台至少有30處潛勢區，包括白沙灣、福隆、漁光島、...

甲狀腺結節難察覺 多人健檢才知

新竹市張姓女子參加公司健檢，發現甲狀腺有結節，就醫檢查確認有甲狀腺乳突癌的可能，手術切除後不再復發。新竹馬偕醫院內分泌科...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。