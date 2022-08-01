海邊戲水第一殺手裂流現身 成大研究全台有30處易發生

夏季海邊戲水意外頻傳，成大近海水文中心研究海岸裂流（離岸流），發現全台至少有30處的潛勢區，其中不乏像是白沙灣、福隆、漁光島、西子灣及墾丁等假日泳客眾多的知名海灘，一旦裂流出現就可能造成人命死傷。

近海水文中心透過衛星影像及縮時攝影等，首度捕捉到國內神祕裂流的身影，相當驚人，建議可比照國外設置即時警報系統、或是相關告示，以減少意外發生。

新北市的沙崙海水浴場在2012年暑假期間，發生8名學生下水、5人溺死意外，由於意外頻傳，市府後來關閉浴場，至今都未開放。

成大近海水文中心主任董東璟表示，新聞常會報導溺斃者是被大浪「捲走」，其實浪會把人沖倒但不會捲走人，應該是被裂流帶走，沙崙的意外研判也是裂流造成；台灣四面環海，近年也提倡近海教育，唯有對相關知識了解更多，才能免除災難。

什麼是裂流？就是垂直於海岸、一股向外海流去的水流，董東璟表示，主要是波浪破碎能量與海底地形所引發，但因為出現的時間不定，用目測的方式也很難看出，即使人身處在海裡也感覺不太到，只有發現自己離岸愈來愈遠，才知道已被裂流帶出。而裂流的流速可達每秒2.5公尺，「即使奧運金牌游泳選手最快的速度也只有每秒2公尺」，人在海水中發現自己離岸愈遠，就會想要拼命的游回岸邊，但卻游不過裂流，最後耗光力氣溺死。

不少人以為海邊的暗流會在消波塊或岩石海岸發生較多，「在海水浴湯裡或是人多的海邊游泳應該很安全」，但其實並不然；成大水利系博士生王敘民根據衛星影像、過去的研究資料與新聞事件，整理出全台30處海岸裂流的潛勢區（容易發生的地點），很多都是海水浴場或泳客多的知名海灘，像是台南市的漁光島月牙灣海灘，假日人潮滿滿，但今年暑假以來已溺斃兩人，惡名昭彰的沙崙海水浴場也是重要潛勢區。

董東璟表示，特別像北部的白沙灣、南部的漁光島等月牙形的海岸，遊客覺得很美，但內彎造形容易蓄積海浪的能量、形成向外的裂流，中心蒐集近5年的衛星影像，以每天掃描一次的頻率，就觀察到20多次的裂流發生，實際發生的次數應該更多。

研究人員並在宜蘭知名的衝浪勝地外澳海灘，利用光學攝影讓裂流「現形」，就看到白色的浪花間、逐漸出現垂直的海流，但中心表示，衝浪客帶著有浮力的浪板，不容易發生溺水意外。

董東璟表示，利用最新的AI技術辨識影像可以準確觀察到裂流出現，國外像是美國的五大湖區、佛羅里達海灘，都設有即示觀測警示系統，在裂流發生時提醒泳客，而也是月牙形狀的韓國知名斧山海雲台海灘，數百公尺的海岸上更設立了9座的觀測台。

成大與海洋大學並接受氣象局委託，進行裂流預測方法研究，董東璟表示，目前預報測的準確率大約只有6到7成，未來必須要再努力提升到8到9成，建議可以先在重要潛勢區設即時警示，或是面對裂流該如何自救的告示，也可以播放影片，進行現場海洋教育。

成大近海水文中心根據資料列出台灣30處海岸裂流容易發生的地點。圖／中心提供