公共藝術代辦「一條龍」惹議 專家建議設輔導團協助

政府機關興建公有建築物或重大公共工程必須設置公共藝術，但公務員對如何依法遴選公共藝術往往感到陌生，衍伸出法律容許的「公共藝術設置委託代辦公司」，協助政府機關辦理公共藝術徵選。不過，公共藝術代辦崛起近廿年，出現代辦透過「圍標」選出特定藝術家從中牟利的亂象。民間成立的「全民監督公共藝術小組」，日前公布一份「公共藝術創作者調查」，點出公共藝術代辦的諸多問題。

這份調查指出，逾五成公共藝術創作者認為，民間代辦公司的協助並不會讓公共藝術的辦理過程更好。六成一的創作者認為，有民間代辦的公共藝術不會增加它們投標的意願；更有高達六成七的創作者認為，公共藝術的徵選過程有弊端。

此一調查指出，政府機關徵選公共藝術時，因為對藝術界陌生，往往由代辦公司推薦評委，部分代辦公司因此得以掌握特定評委讓特定藝術家得標，代辦、評委和藝術家因此形成生態鏈。某些代辦還會以喬事為名，跟獲選的藝術家要錢。代辦、委員及藝術家的共生關係，導致經營關係的藝術家容易得標，有心參與的藝術家不得其門而入。抹煞公共藝術發展的可能性。

台北市公共藝術審議委員胡朝聖指出，代辦費占公共藝術經費的百分之五，利潤不高，造成能夠生存的代辦公司得接許多案子「薄利多銷」，久了造成代辦市場由少數公司壟斷，容易形成利益共生關係。

一位不具名的資深公共藝術評委指出，法律明文規定的代辦費雖然只有百分之五，但代辦公司還可透過許多名目拿到費用，比方現場說明會費用、資料收集費和民眾參與費。許多代辦公司開說明會時只印黑白不印彩色資料，就是為了省錢。而代辦透過「喬事」可以拿到暴利，也讓民間代辦公司漸漸往「壞的方向」發展。

他舉例，金額不高的公共藝術，往往成為代辦「圍標」的目標。有代辦會主動打電話給必須辦理公共藝術徵選的地方公立學校，自行「殺價」代辦費，再找來特定評委和藝術家「圍標」。而特定藝術家也樂於專門參加這種金額不高的公共藝術評選，「以量取勝」讓自己獲選公共藝術履歷洋洋灑灑，繼續取得下一場公共藝術徵選的勝利。這也造成了許多藝術家作品雖不成熟，卻能屢屢拿下公共藝術評圖首獎的怪現象。

2008年，代辦制度正式寫入公共藝術設置辦法，「公共藝術設置委託代辦公司」成為藝術界的新興行業，卻也開始衍生亂象。胡朝聖表示，許多公部門幾十年才做一次公共藝術徵選，而公共藝術的法規相當複雜，代辦單位的存在有其必要，他建議政府成立行政法人機構協助公部門執行公共藝術徵選。褚瑞基則認為，地方或中央可以成立輔導團，協助公部門自己徵選公共藝術。

褚瑞基指出，公共藝術代辦公司因為提供「一條龍」服務，容易和藝術家、評委形成利害共生關係。他建議三百萬預算以下的公共藝術，都應由機關自辦，只要尋求顧問諮詢即可，但中央和地方可以成立輔導團協助。他以教育部的「新宿舍運動」為例，教育部組成「學生宿舍提升宣導團隊」，協助各校尋找適合的團隊設計興建宿舍。

胡朝聖也認為，應從經費源頭把關，經費太少的公共藝術甚至可選擇不做。根據規定，公有建築物及重大公共工程興辦機關若認為不適宜辦理公共藝術，可將該筆公共藝術經費移撥至中央或地方的基金，不必勉強執行濫竽充數。

但他認為，城鄉的公共藝術經費標準不同，不應用統一標準決定是否該交代辦執行。如台北市的兩百萬公共藝術預算可能嫌少，但在南部鄉鎮可能就算多。他認為，公部門在執行公共藝術徵選前，可先和公共藝術委員會討論是否該做？怎麼執行？不必馬上交給代辦執行。