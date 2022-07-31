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私廚「中山對酌」台菜宴上桌！肥軟「筍乾蹄膀」必吃
2021年開幕、主打粵菜料理的私廚餐廳「中山對酌」，今夏以「酒家菜」為元素，限時推出台式桌菜料理，一次就能品嚐到魷魚螺肉蒜、筍乾蹄膀、清蒸筍殼魚等多道極具代表性的料理，每桌8人份，定價15,000元，也成為品牌成立以來，價格最親民的方案。
隱身於台北農安街老宅中的「中山對酌」，乃是人氣燒鳥餐廳「鳥哲」的姊妹品牌，外觀完全看不出餐廳的痕跡，店內也僅規劃2張各可容納10人的圓桌，十分低調。不過自開幕以來，中山對酌以精選食材搭配星級飯店背景的餐飲團隊，不斷在菜色進行變化，包括粵、川、湘式等不同料理都曾上桌，也獲得許多政商名流青睞。
此次中山對酌所推出的台式新菜，由主廚邱涵乾操刀，並且由過去北投的酒家小姐給予意見，增添完整性。擔任開場的五味中卷、涼拌蜇皮、紅油豬耳與鹽水嘴邊肉，在傳統的基礎上進行些許的改良，並多具有豐富的彈牙、咀嚼感與鹹辣滋味，十分開胃，亦適合下酒助興。至於「龍蝦三明治」的蝦肉柔軟不死韌，與烤得酥軟的麵包相互輝映，亦沒有過多的美乃滋搶味，在「台味」中仍保有本身的西式個性。
另道「筍乾蹄膀」選用究好豬作為主角，外表看似肥膩碩大、難以入口，但實際上油脂感清新明亮、瘦肉不柴不老，入口即化，並且在舌尖保留滑順的微黏樂趣，成為餐桌上一大亮點。另外菜單中所安排的「魷魚螺肉蒜」，滋味順口並保留各食材原味，入喉暖胃。其他還有清蒸筍殼魚、西魯肉、鯧魚米粉等菜色，最後再以冷凍芋做結尾。相較於過去平均每人約3,500元起的方案，此次的台菜菜單8人份，定價15,000元，價格相對實惠不少，適合作為入門門檻。
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