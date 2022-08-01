整理包／8月新制上路！育兒津貼加碼、一日遊禁推銷 9項措施一次看

8月起，多項攸關教育、民生、交通、醫療等新制措施紛紛上路，1日起開始實施，包括育兒津貼提高、台鐵恢復全部列車行駛、異位性皮膚炎健保擴大給付等，聯合新聞網整理8月新制懶人包，帶您一篇掌握。

※教育

一、育兒政策再升級！津貼加碼至5千元 公共化、準公共幼兒園學費調降

根據「全國教保資訊網」消息指出，8月起家中若有2歲以上未滿5歲幼兒，且孩子由家長自己帶、送托保母或讀私幼，同時符合綜合所得稅稅率未達20%等申領條件，第一胎的育兒津貼將從現行每月3500提高到5000元，第二胎從目前每月4000提高到6000元，第三胎或以上則從每月4500提高到7000元。5歲以上未滿6歲就讀一般私立幼兒園者，就學補助比照津貼提高額度。

此外，針對家中有2歲至入讀國小前的幼兒，不論就讀公立、非營利或準公共幼兒園，家長每月繳交的費用都可再減500元。舉例來說，公立幼兒園第一胎從每月1500元調降至1000元，第二胎以上免費；非營利幼兒園第一胎從每月2500元調降至2000元，第二胎從每月1500元調降至1000元，第三胎以上免費；準公共幼兒園第一胎從每月3500元調降至3000元，第二胎從每月2500元調降至2000元，第三胎以上則由每月1500元調降至1000元。若是低收入戶及中低收入戶家庭，幼兒可免費就讀公立、非營利和準公共幼兒園。

圖／翻攝自 教育部臉書

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二、專科以上學校進用編制外專任教學人員 均以比照「學校編制內專任教師規定」

8月1日起，專科以上學校進用編制外專任教學人員實施原則也將上路，編制外專任教師授課時數、差假、薪酬、遴聘資格送審及升等事項，均以比照學校編制內專任教師規定。同時，學校應依勞工退休金條例、勞工保險條例等法規，為編制外專任教學人員辦理參加勞工保險及應提繳勞工退休金。

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三、朝會升旗每周最多一次 早自習、第八節輔導課都是「零」考試

8月1日起，每周全校集合活動如朝會升旗等，由每周2日調降為限制每周至多1日，當周其餘日數應由學生自主規畫運用。

此外，為落實教學正常化意旨，增訂規範各校於上午第一節開始上課前及第八節課業輔導，既不得提前教進度，也不得對學生實施列入學業成績計算的評量。

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※民生

一、一日遊新規範 業者不得臨時安排購物行程、車上禁止推銷

過去常有民眾參加一日遊國旅團，卻發生旅遊業者擅自在遊覽車上兜售，或臨時安排當地名產店家上車販售商品等情況，讓消費者有被強迫推銷的感覺。對此，交通部提報的「簡易型一日遊國內旅遊定型化契約應記載及不得記載事項（草案）」已在消費者保護會審議通過，預計8月公告上路。未來一日遊契約須揭露行程、費用等資訊，未經旅客同意或是要求，業者不可臨時安排購物行程，也禁止當地土產業者上車兜售，違者可依消費者保護法第56條之1規定，開罰3萬至30萬元，若持續不改正，最重可罰50萬元，得按次處罰。

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二、宜蘭擴大增254處禁菸區域 違者最重罰1萬元

宜蘭縣政府將於8月1日起公告「連鎖便利商店及咖啡店之騎樓及庇廊」為全面禁止吸菸（含電子煙）場域；新增禁菸區域共254處，包含統一超商、全家便利商店、來來超商（OK）、萊爾富等4家連鎖便利商店，另有悠遊生活事業（星巴克）、美食達人（85度Ｃ）、路易莎職人咖啡（路易莎咖啡）、壹卡夫（壹咖啡）4家連鎖咖啡店。民眾若在這些場域吸菸，依菸害防制法可處2000元至1萬元罰鍰，違規吸食電子煙者則依宜蘭縣電子煙危害防制自治條例規定，處2000元至1萬元罰鍰。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

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三、禁漁期禁捕售抱卵母蟹 違者重罰15萬

農委會本月6日公告修正「沿近海漁船捕撈蟳蟹類漁獲管制措施」，8月1日起，鏽斑蟳、紅星梭子蟹、遠海梭子蟹捕撈甲殼寬從原來8公分限制提高至9公分；善泳蟳甲殼寬從原來6公分限制提高至7公分。

同時，抱卵母蟹禁止捕撈期由原來8月16日至11月15日延長為8月1日至12月31日止，除加強源頭捕撈管理，也修正新增市場端管制，未達採捕甲殼寬的蟳蟹及禁捕期間的抱卵母蟹，均不得販售，違反者最高可罰15萬元。

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※交通

一、大型車行駛於高、快速道路 4歲以上乘客全須繫安全帶

立法院去年底三讀通過「道路交通管理處罰條例」第31條草案，增訂大型車行駛於高、快速道路，4歲以上乘客全須繫安全帶，違者最高開罰6000元。交通部今年6月底預告子法修法，8月起強制繫安全帶，宣導期至11月30日，12月起只要大客車、計程車或有代雇駕駛人的租賃車行駛於高速公路、快速道路上時，車內4歲以上乘客都需繫安全帶，違者可罰駕駛人3000元至6000元。若駕駛人已善盡告知義務，乘客仍未繫安全帶時，則處罰乘客3000元至4500元。

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二、台鐵恢復全部列車行駛

疫情趨緩，台鐵局乘務人員確診及居家隔離人數逐漸減少，加上適逢暑假以及交通部悠遊國旅補助上路，雙鐵運量明顯增加。台鐵宣布8月1日起恢復全部列車行駛，不過原莒光號82次及81次團體列車，改為不定期行駛。

另外，為因應暑假期間東部地區旅運需求，自8月5日起至8月29日止，台鐵將於周五至周一加開台北-花蓮間及台北-台東間新自強號共5列次。

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※醫療

一、異位性皮膚炎 生物製劑納健保擴大給付青少年

異位性皮膚炎患者有半數在兒童、青少年時期發病，由於擔心使用類固醇會長不高又變胖，讓不少個案不信任藥物治療。台灣皮膚科醫學會發言人、長庚醫院皮膚科醫師黃毓惠說，生物製劑就像目標精準的導彈，可以在不傷及無辜的情況下，準確抑制會引發發炎反應的標的，大幅改善中重度異位性皮膚炎病友的症狀。

然而，以往生物製劑未納入健保給付，並不是所有病友都能負擔得起藥品費用，所幸健保自8月起將開放12歲至18歲的青少年中重度異位性皮膚炎使用生物製劑，希望幫助更多病友重獲新生。

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