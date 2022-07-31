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氣象局一張圖看天氣曝光！低壓帶影響 下周易有雨襲

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
示意圖。中央氣象局臉書報天氣指出，周一到周三受低壓帶影響，天氣不穩定，有時會被雨突襲，外出活動建議攜帶雨具以備不時之需。 聯合報系資料照片／記者葉信菉攝影
示意圖。中央氣象局臉書報天氣指出，周一到周三受低壓帶影響，天氣不穩定，有時會被雨突襲，外出活動建議攜帶雨具以備不時之需。 聯合報系資料照片／記者葉信菉攝影

中央氣象局臉書報天氣指出，周一到周三受低壓帶影響，天氣不穩定，有時會被雨突襲，外出活動建議攜帶雨具以備不時之需，並留意短延時強降雨的影響，溫度上，沒下雨時仍感悶熱。

氣象局指出，周一環境不穩定，晨間至上午，中南部(尤其沿海)有短暫陣雨，中午起各地容易有午後雷陣雨發展，尤其山區、接近山邊的平地有局部大雨、甚至是局部短時豪雨的可能，但未下雨時高溫可達33至36度。

周二、周三南台灣、東南部、澎金馬地區不定時有驟雨發生的可能性，南台灣雨勢最明顯的時段常在清晨到上午間；其它各地雖然下雨時間比較短暫，但是要注意容易受午後對流的影響，尤其中午到傍晚在外活動也建議要攜帶雨具。

周四隨著低壓帶及水氣逐漸往西移動，降雨的範圍、時間都會逐漸比前幾天減少，不過午後山區仍要留意較大的局部雨勢。

周五至下周日回復典型夏季天氣，各地以多雲到晴為主、中午過後有局部午後雷陣雨的天氣。

氣象局提醒，低壓帶影響期間，是時晴時雨的型態，並不是整天雨下不停。也要留意大雷雨及「短延時強降雨」造成不便或危險，如影響能見度、造成小區域短暫性積水的現象等，在外活動、人車用路請多注意安全。

颱風動向方面，氣象局表示，目前在太平洋上的第5號颱風桑達、第6號颱風翠絲都離台灣很遠，預計今明兩天就會減弱為熱帶性低氣壓。

中央氣象局臉書報天氣指出，周一到周三受低壓帶影響，天氣不穩定。圖／擷取自氣象局臉書
中央氣象局臉書報天氣指出，周一到周三受低壓帶影響，天氣不穩定。圖／擷取自氣象局臉書

氣象局 颱風

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