氣象局一張圖看天氣曝光！低壓帶影響 下周易有雨襲

中央氣象局臉書報天氣指出，周一到周三受低壓帶影響，天氣不穩定，有時會被雨突襲，外出活動建議攜帶雨具以備不時之需，並留意短延時強降雨的影響，溫度上，沒下雨時仍感悶熱。

氣象局指出，周一環境不穩定，晨間至上午，中南部(尤其沿海)有短暫陣雨，中午起各地容易有午後雷陣雨發展，尤其山區、接近山邊的平地有局部大雨、甚至是局部短時豪雨的可能，但未下雨時高溫可達33至36度。

周二、周三南台灣、東南部、澎金馬地區不定時有驟雨發生的可能性，南台灣雨勢最明顯的時段常在清晨到上午間；其它各地雖然下雨時間比較短暫，但是要注意容易受午後對流的影響，尤其中午到傍晚在外活動也建議要攜帶雨具。

周四隨著低壓帶及水氣逐漸往西移動，降雨的範圍、時間都會逐漸比前幾天減少，不過午後山區仍要留意較大的局部雨勢。

周五至下周日回復典型夏季天氣，各地以多雲到晴為主、中午過後有局部午後雷陣雨的天氣。

氣象局提醒，低壓帶影響期間，是時晴時雨的型態，並不是整天雨下不停。也要留意大雷雨及「短延時強降雨」造成不便或危險，如影響能見度、造成小區域短暫性積水的現象等，在外活動、人車用路請多注意安全。