天氣熱「狐臭」問題纏身 清新門診人數增一成

全台天氣迎來高溫，愈來愈多民眾因為出汗問題來到民膚科求助醫師，希望能夠解決「狐臭」問題，長庚醫院桃園分院皮膚科主任黃耀立指出，近來因為天氣炎熱關係，來到清新門診的民眾增加了一成，其中更不乏年輕族群，可見現代人越來越注重「氣味管理」了。

根據研究數據表示，若父母皆有腋下多汗的問題，就有8成機率會遺傳給下一代，即使只有一方有相關基因，遺傳機率也有5成。黃耀立說明，由於大汗腺會隨著青春期成長，若發育較發達的人就會散發出較濃烈的氣味，成為我們所稱的狐臭或腋臭。

近來因為天氣炎熱，台灣又不斷突破高溫紀錄。黃耀立說，因為適逢暑假關係，最近前來清新門診的族群偏年輕，大多都是18、19歲的高中、大學生，男女比例相近，但仍以女性多一些，多是希望解決腋下多汗、狐臭問題，避免造成人際上的阻礙。

黃耀立表示，由於過去家長對於處理「狐臭」問題，都以為只能開刀，但現在能夠透過「微波」這樣非侵入的方式進行，許多家長就帶著小孩來到門診尋求協助，而且術後當天就能夠碰水，不必擔心因為手術，傷口在炎炎夏日中被感染。

「氣味分子體積比PM2.5還小，即使戴N95口罩也擋不住。」黃耀立指出，氣味分子會附著在物體表面，因此狐臭的味道將會長時間殘留在密閉空間內；因此，有些民眾因為工作性質需與顧客近距離接觸，或是長時間待在密閉空間內，近來紛紛前來求診，例如計程車司機、健身教練等等。

黃耀立建議，雖然多數民眾難自覺，自己的「狐臭」是否帶給旁人困擾，但若是家人有狐臭的狀況，就可以多加留心；同時，也可以檢查「耳屎」，若大多都是濕黏的耳屎，那麼就有高機率有腋下多汗的問題，就可以自行評估是否要到清新門診接受診斷、治療。