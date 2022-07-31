雙颱共舞威脅小 低氣壓致全台雨擊

雙颱影響並不大，但隨之而來的低氣壓，全台1日到3日將陷入強降雨！中央局氣象預報員張承傳指出，中南部地區的雨勢特別明顯，有短時間暴雨的狀況。氣象達人彭啟明指出，台灣天氣將於4日恢復穩定，但仍會有午後雷陣雨的狀況，提醒民眾出門記得攜帶雨具。

雙颱影響小

張承傳表示，翠絲於31日下午生成，位於琉球群島附近持續北上，對台灣沒有什麼影響。氣象局指出，翠絲是大低壓帶中的小環流，所以對整體天氣並沒有太大影響。針對另一個颱風桑達，彭啟明也表示，離臺灣仍有一段相當遠的距離，不會有直接性的影響。

天氣風險天氣分析師吳聖宇指出，桑達颱風快速北上，琉球一帶的大片雲雨帶也跟著颱風，逐漸往西移動接近台灣。而這片雲雨帶接近台灣附近後，也可能慢慢醞釀出另一個比較弱的低壓環流，但是預報資料顯示，該環流強度並不強，並不會發展成另一個颱風，不過水氣蠻多的，民眾最近幾天還是要注意降雨的狀況。

低氣壓促雨彈

張承傳也表示，低壓帶通過將於1到3日通過台灣，中南部上午會出現短延時強降雨，而2到3日的大雨範圍將擴及至中南部與東南部，降雨時間也會更長。他補充說，溫度1日仍會維持高溫，2、3日因為雲量與降雨，溫度會稍微下降一點到30度出頭，但4日會回到原先比較悶熱的高溫。

彭啟明說，4日開始太平洋高壓勢力再逐漸西伸增強來到臺灣附近，天氣狀況才會比較穩定一些，又回到夏季型天氣，以午後雷陣雨影響為主，在此之前，出門別忘了攜帶雨具。

吳聖宇表示，預期進入8月份之後，南海到菲律賓一帶的季風低壓應該會比7月要活躍一些，陸續有熱帶擾動或颱風發展的機會，但是會不會影響台灣還言之過早，有待持續觀察。

【更多精采內容，詳見 】