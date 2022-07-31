聽新聞
test
0:00 / 0:00
雨勢再升級！屏東豪雨、15縣市大雨 台中南投大雷雨
中央氣象局針對屏東、恆春半島發布豪雨特報，其餘15縣市大雨特報。外出要特別留意。
氣象局表示，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天屏東地區有局部大雨或豪雨發生的機率，南投、嘉義、東半部地區及高雄以北山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。
豪雨：屏東縣、恆春半島。
大雨：台北市山區、新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣、台南市山區、高雄市山區、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、蘭嶼綠島。
氣象局並發布台中市、南投縣大雷雨即時訊息，持續時間至下午4時15分；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，以及低能見度。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言