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雨勢再升級！16縣市豪、大雨特報 台中南投大雷雨

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雨勢再升級！屏東豪雨、15縣市大雨 台中南投大雷雨

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
示意圖。中央氣象局針對屏東、恆春半島發布豪雨特報，其餘15縣市大雨特報，外出要特別留意。本報資料照片
示意圖。中央氣象局針對屏東、恆春半島發布豪雨特報，其餘15縣市大雨特報，外出要特別留意。本報資料照片

中央氣象局針對屏東、恆春半島發布豪雨特報，其餘15縣市大雨特報。外出要特別留意。

氣象局表示，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天屏東地區有局部大雨或豪雨發生的機率，南投、嘉義、東半部地區及高雄以北山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

豪雨：屏東縣、恆春半島。

大雨：台北市山區、新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣、台南市山區、高雄市山區、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、蘭嶼綠島。

氣象局並發布台中市、南投縣大雷雨即時訊息，持續時間至下午4時15分；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，以及低能見度。

中央氣象局針對屏東、恆春半島發布豪雨特報，其餘15縣市大雨特報。外出要特別留意。圖／取自氣象局網站
中央氣象局針對屏東、恆春半島發布豪雨特報，其餘15縣市大雨特報。外出要特別留意。圖／取自氣象局網站

屏東縣 氣象局

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