雨勢再升級！屏東豪雨、15縣市大雨 台中南投大雷雨

炎熱的夏天，海灘、泳池、水上樂園等場所也成了熱門景點，許多人都迫不及待地安排好行程，準備戲水消暑。在眾多玩水景點中，「無邊際泳池」成了近幾年火紅的打卡聖地，遼闊的泳池再加上池畔的無邊景色，隨手一拍都是絕美的風景。

2022-07-31 14:53