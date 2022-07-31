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國內第2例猴痘個案未出院 莊人祥：沒出新疹、等痂脫落

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
疫苗採購進度，莊人祥表示，還在簽約階段，盼能在8月底前到貨。圖／指揮中心提供
疫苗採購進度，莊人祥表示，還在簽約階段，盼能在8月底前到貨。圖／指揮中心提供

國內自6月24日出現首例自猴痘確診病例，目前已累計二例個案，分別自德國和美國入境。其中第一例猴痘個案已於7月15日出院；至於第二例個案，疾管署副署長莊人祥表示，該個案目前沒有發燒，生命徵象穩定，全身也沒有新增皮疹且原先的疹子也都結痂，等結痂脫落後即可出院。

針對猴痘，國內已於今年6月23日公告為第二類法定傳染病，國內出現二例境外移入確診病例，感染國家為德國及美國。其一例已經恢復出院，另一例目前還在醫院治療中。

第二例個案為30多歲本國籍男性，今年5月至7月至美國出差，7月3日開始出現左睪丸腫脹、發燒、鼠蹊淋巴結腫脹狀況，曾於7月5日就醫服用抗生素，後續未改善且出現皮膚紅疹及腹瀉等症狀。7月10日返國入境時，自述疑似罹患猴痘，由機場檢疫人員後送就醫，經醫師評估後進行採檢確認陽性。

另外，國內於7月28日到貨504人份的抗病毒藥物，至於疫苗採購進度，莊人祥表示，還在簽約階段，盼能在8月底前到貨。

但疫苗採購數量是否會比抗病毒數量多，莊人祥表示，兩者的適用對象不同無法比較，採購數量等確定才能對外說明。

猴痘 美國 莊人祥

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