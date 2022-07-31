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輪椅當舞鞋舞出生命律動 世界盃國手選拔雲林開賽

聯合報／ 記者蔡維斌黃于凡／雲林即時報導
全國社福盃輪椅舞蹈公開賽暨國家代表隊選拔積分賽南部場今天在雲林縣北港體育館盛大登場，來自全國百名輪椅舞者齊聚競技。記者蔡維斌／攝影
全國社福盃輪椅舞蹈公開賽暨國家代表隊選拔積分賽南部場今天在雲林縣北港體育館盛大登場，來自全國百名輪椅舞者齊聚競技。記者蔡維斌／攝影

全國社福盃輪椅舞蹈公開賽暨國家代表隊選拔積分賽南部場今天在雲林縣北港鎮盛大登場，來自全國近百名輪椅舞者齊聚競技，每位舞者用心舞出生命的律動，時而動感震撼時而溫柔婉約，讓民眾見識一場不凡的舞賽。

「電影縱橫四海的場景重現！」雲林縣副縣長謝淑亞今天參加舞賽開幕式，看到舞群曼妙的舞蹈感動萬分，她說，舞者把輪椅當舞鞋，見證了他們的努力，讓台灣輪椅舞蹈發光發熱。

這場由體育署、中華帕拉林匹克總會、中華民國輪椅體育運動舞蹈協會主辦的全國公賽及世界盃國手選拔賽，分別在北、中、南三場，最後一場在北港朝天宮等眾多單位贊助下，今天在雲林縣北港鎮體育館開賽。

中華民國輪椅體育運動舞蹈協會理事長蔡秀慧指出，三場大賽共有來自全國各縣市復健或脊椎損傷團體組團參賽，近幾年各地推展輪椅舞蹈有成，隊伍或菁英選手輩出，今年採積分賽，優勝者可代表台灣參加已睽違兩年，今年9月在斯洛伐克舉辦的「WPDS科斯策輪椅舞蹈世界盃」大賽，目前雲林地主隊已入圍一隊將代表參賽。

今天南部場選拔大賽有來自台北、嘉義、屏東、雲林等地隊伍參賽，不論是拉丁舞曲、紓情華爾滋或輕鬆的恰恰，每位舞者都用心舞出心靈的律動，令人感動，其中來自雲林北港地主隊，以華麗的舞衣、精湛舞藝贏得全場掌聲，值得一提的是這支隊伍是從十歲到70歲的混齡舞團，照樣跳得有聲有色默契十足，讓人刮目相看。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀和縣議員黃美蘭也表示，近年來在各界努力下輪椅舞蹈風氣漸盛，北港舉辦過世界輪椅舞賽，這也是鄉鎮辦世界賽的先例，期待透過各界的支持，讓復健人士也能舞出健康人生，甚至站上世界舞台。

全國社福盃輪椅舞蹈公開賽暨國家代表隊選拔積分賽南部場今天在雲林縣北港體育館盛大登場，來自全國百名輪椅舞者齊聚競技。記者蔡維斌／攝影
全國社福盃輪椅舞蹈公開賽暨國家代表隊選拔積分賽南部場今天在雲林縣北港體育館盛大登場，來自全國百名輪椅舞者齊聚競技。記者蔡維斌／攝影
全國社福盃輪椅舞蹈公開賽暨國家代表隊選拔積分賽南部場今天在雲林縣北港體育館盛大登場，來自全國百名輪椅舞者齊聚競技。記者蔡維斌／攝影
全國社福盃輪椅舞蹈公開賽暨國家代表隊選拔積分賽南部場今天在雲林縣北港體育館盛大登場，來自全國百名輪椅舞者齊聚競技。記者蔡維斌／攝影
全國社福盃輪椅舞蹈公開賽暨國家代表隊選拔積分賽南部場今天在雲林縣北港體育館盛大登場，來自全國百名輪椅舞者齊聚競技。記者蔡維斌／攝影
全國社福盃輪椅舞蹈公開賽暨國家代表隊選拔積分賽南部場今天在雲林縣北港體育館盛大登場，來自全國百名輪椅舞者齊聚競技。記者蔡維斌／攝影
全國社福盃輪椅舞蹈公開賽暨國家代表隊選拔積分賽南部場今天在雲林縣北港體育館盛大登場，來自全國百名輪椅舞者齊聚競技。記者蔡維斌／攝影
全國社福盃輪椅舞蹈公開賽暨國家代表隊選拔積分賽南部場今天在雲林縣北港體育館盛大登場，來自全國百名輪椅舞者齊聚競技。記者蔡維斌／攝影

輪椅 北港朝天宮 雲林

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