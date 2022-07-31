影／農地水稻政策 陳吉仲：保障農民收入為目標

立法院副院長蔡其昌今天在台中大安區農會辦水稻種植政策說明會，邀農委會為水稻農民釋疑，農委會主委陳吉仲到場說，農委會去年到今年推出3個水稻政策，目的在保障農民收入。

農委會主委陳吉仲表示，台灣目前生產稻穀超過160萬公噸，比需求的多很多，為讓穀價變好，讓全國農地利用效率好，比如現在黃豆和王米和小麥價格高漲，可利用稻作土地種植玉米和高粱等雜糧農作，提高農民收益，才透過四選三和大區輪作，讓水稻種植面積減少3萬到5萬公頃，種植水稻和雜糧農民都會高興，土地利用價值可達到最高，農委會才會到每個鄉鎮區和水稻農民溝通，重點在保障農民收入。

陳吉仲表示，全國農產品種植面積最多的是水稻，一期和二期種植面積28萬公頃，農民數20到30萬人，去年到今年推出3個水稻政策，第一項是稻作四選三，第二是大區輪作配合水資源調度，農民不種水稻改種其他乾旱作物，有獎勵補助，第三項今年推水稻收入型保險，從天然現金救助轉成的基本型，農民不用繳保費，就有一定保障，目前有19萬4000多位農民加入，還有推加強型，損失超過5%，損失越多，保障程度越高，這三種措施重點只有一個目的，讓種水稻的農民收入增加，水稻的四選三，面積減少後，現在價格維持很好，二期價格保障會比一期更好，過程中許多農民有問題，農委會逐一說明。

蔡其昌表示，這段時間收集很多農民意見，有農民向台銀和土銀租地，農民當時契約有規定要種植水稻，有些特定案例，希望協調解決，他會整農民心聲和想法，政治工作就是幫人民解決問題，他在二周內會邀集相關單位包括台銀，協調解決此事。

有農民說，他們向台銀租地，契約規定只能種水稻，休耕沒種水稻違反契約，農民說要配合政府政策，但補助不足，農民翻土價格提高，休耕的雜草清理費用也高，人工也貴，建議農委會提高補助，陳吉仲說，今年的補助經費是去年編列，明年可考慮提高金額。

陳吉仲強調，水稻田連續四個期作中，至少有一次種水稻以外雜糧作物，需因地適種，也可合作種植，目前有大豆策略聯盟就是很好的範例，如果灑花種子種花，每公頃補助5萬5000元，種子可由農委會和改良場等單位協助。