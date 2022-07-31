快訊

美國眾議長波洛西公布亞洲行程 名單未包括台灣

疫情緩降！本土+2萬824例 245境外 34染疫死亡

外交部新宿舍工安事故 鐵板砸斷工人右腳、送醫不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

天氣悶熱外送員皮膚病增3成 醫建議衣著得兼備2條件

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
天氣太過悶熱，許多外送員被曬出濕疹，紛紛到皮膚科報到。本報資料照片
天氣太過悶熱，許多外送員被曬出濕疹，紛紛到皮膚科報到。本報資料照片

近來全台天氣炎熱，民眾難耐酷暑，在家也要點上一杯外送手搖杯，解解暑氣。辛苦的外送員在外奔走，長時間曝曬在大太陽底下，皮膚都出現嚴重的過敏反應。

皮膚科開業醫師趙昭明就表示，最近光是外送員因為皮膚過敏、濕疹前來看診的人數，就足足增加了3成，建議除了補充足夠的水分外，更要選擇散熱、排汗性好的衣服，避免狀況持續惡化。

外送員在酷暑下辛勤奔走跑單，常常一上線就是好幾個小時過去，天氣最炎熱的中午，更是民眾最常叫外送，點上一杯手搖杯解暑的時刻。但全台持續高溫，外送員不僅容易中暑，皮膚也容易出現疾病，切莫輕忽。

趙昭明表示，近期光是前來就診的外送員就已大增三成；雖然他們在工作時，為了避免皮膚直接曝曬在太陽下，都身著長袖，但因為衣料選擇上多沒辦法兼顧排汗、散熱，因此許多皮膚過敏、濕疹、痱子等等皮膚疾病就開始出現。

趙昭明說，因為氣候溫度高，外送員可隨身攜帶毛巾協助降溫，同時也定時將衣物掀起，不讓皮膚悶在汗水中；在外跑單一段時間，也盡量進入到室內降溫、補充水分，避免中暑。

此外，暑假期間民眾出外踏青，家長也愛帶著小朋友出遊，趙昭明指出，熱傷害、敏感性皮膚炎、蚊蟲叮咬也是最近民眾時常前來就診的原因，烈日當頭，在外遊玩時間一長，皮膚便會開始感到紅癢，接下來便是曬傷、脫皮，嚴重一些就成為燒燙傷，曬傷就診民眾近來增加了一成。

趙昭明也說，近來因為防疫，戴口罩加上天氣炎熱，許多接觸性皮膚炎、青春痘、臉部濕疹的民眾也增加了一、二成；因此建議民眾衣物選擇上，可著重於吸汗、透氣性，並且除了補充水分外，也要塗抹防曬乳，定時兩、三小時就要補充一次，若拖到五、六個小時才補，恐怕都已來不及。

外送員 中暑

延伸閱讀

影／屏東外送員取餐後遇上萬安演習 被取消訂單「火車站發呆」

踢到鐵板！奧客點外送「惡意騙餐」 外送員一招反制網讚：舒服

女大生叫外送 竟遭外送員嗆：垃圾 ！客服官腔冷處理

桃園外送員暗槓「餐點費19萬」全花光 只須賠8萬元判6月

相關新聞

對流雲系發展旺盛 大雨特報範圍擴大至15縣市

中央氣象局發布大雨特報，跟稍早的大雨特報相比，這次的範圍擴大至15縣市，民眾外出要特別留意。

第6號颱風翠絲生成 氣象局：對台沒直接影響

日本氣象廳資料顯示，今年第六號颱風翠絲已生成。中央氣象局表示，翠絲鄰近琉球，將持續往北移動，估計很快就會減弱，對台灣沒有...

中市「空品感測物聯網」 獲環保署考評特優獎

台中市環保局為改善空品環境，建置空品感測器物聯網平台「空品數據中心」，結合台中市轄內1411台空品感測器及物聯網科技應用...

黑工天堂／看護、廠工...逃逸移工破7萬 仲介籲學新加坡「政府別再幫他們」

陳媽媽照顧車禍後成為植物人的兒子，身心俱疲，外籍看護工跑了，醫生建議她，把兒子送去安養中心。陳媽媽哭喊，不要拍痰，不要吃飯，就會死掉了，這是加工致死，她做得下去嗎？ 即將和男友結婚的陳姓女子，6月初下班回家路上，在台中龍井區慘遭闖紅燈的休旅車撞成重傷，車上6人全是逃逸移工。這一撞，大家才發現逃逸移工竟然可以在台買車開車，家屬批評簡直無政府。 在台外籍移工有68萬人，逃逸失聯破7萬人，最需要人照顧的失能、重症患者，成了最常被丟包的一群，讓人驚訝的是，現在連廠工、政府重大工程專案引進移工也出現逃跑潮，台灣淪為逃逸移工天堂，有民代指逃逸移工有不法組織在操控，為何移民署、警察都看不見，還是政府根本默許它的存在？

輪椅當舞鞋舞出生命律動 世界盃國手選拔雲林開賽

全國社福盃輪椅舞蹈公開賽暨國家代表隊選拔積分賽南部場今天在雲林縣北港鎮盛大登場，來自全國近百名輪椅舞者齊聚競技，每位舞者...

影／農地水稻政策 陳吉仲：保障農民收入為目標

立法院副院長蔡其昌今天在台中大安區農會辦水稻種植政策說明會，邀農委會為水稻農民釋疑，農委會主委陳吉仲到場說，農委會去年到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。