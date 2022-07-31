羅東好好玩 藝穗節剛落幕情人節將登場 民眾先睹為快

宜蘭縣羅東藝穗節大型活動昨晚落幕，緊接著8月4日縣政府將在羅東運動公園舉辦七夕情人節活動，這兩天浪漫的情人遊憩已經搭建完成並進行試燈，剛好被民眾捕捉到亮燈鏡頭，貼在網路群組先睹為快。

為期半個月「2022羅東藝穗節」的最後重頭戲從27日開始，接連3天踩街遊行後，昨晚是「千人藝穗快閃秀」，這項活動幾乎是全鎮各社區及重要的民間團體總動員，替羅東商業城市帶來可觀的觀光人潮，帶動經濟。

鎮長吳秋齡表示，「千人藝穗快閃秀」由全鎮25個社區及團體總動員，從自身特色出發，參考世界各國服飾，一針一線皆由社區媽媽親手製作，繽紛的造型與極具異國風情的舞蹈，就為了帶給觀眾全新體驗，在後疫情時代，帶著每個想飛的心翱翔世界，感謝每個與會的您共同成就這次羅東藝穗。

此外，為了讓更多人欣賞耗時兩年打造、絢麗繽紛的花車群，體驗異國風情的精緻浪漫，公所規劃為期兩周的「藝穗花車SHOW」，將在中山公園展示至8月7日，歡迎大朋友小朋友前來羅東拍照打卡，一起環遊世界趣。