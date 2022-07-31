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羅東好好玩 藝穗節剛落幕情人節將登場 民眾先睹為快

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
羅東藝穗節昨晚以「千人藝穗快閃秀」為活動畫下完美句點，這項活動幾乎是全鎮各社區及重要的民間團體總動員，替羅東鎮吸引可觀的觀光人潮及帶動經濟。圖／鎮公所提供
羅東藝穗節昨晚以「千人藝穗快閃秀」為活動畫下完美句點，這項活動幾乎是全鎮各社區及重要的民間團體總動員，替羅東鎮吸引可觀的觀光人潮及帶動經濟。圖／鎮公所提供

宜蘭縣羅東藝穗節大型活動昨晚落幕，緊接著8月4日縣政府將在羅東運動公園舉辦七夕情人節活動，這兩天浪漫的情人遊憩已經搭建完成並進行試燈，剛好被民眾捕捉到亮燈鏡頭，貼在網路群組先睹為快。

為期半個月「2022羅東藝穗節」的最後重頭戲從27日開始，接連3天踩街遊行後，昨晚是「千人藝穗快閃秀」，這項活動幾乎是全鎮各社區及重要的民間團體總動員，替羅東商業城市帶來可觀的觀光人潮，帶動經濟。

鎮長吳秋齡表示，「千人藝穗快閃秀」由全鎮25個社區及團體總動員，從自身特色出發，參考世界各國服飾，一針一線皆由社區媽媽親手製作，繽紛的造型與極具異國風情的舞蹈，就為了帶給觀眾全新體驗，在後疫情時代，帶著每個想飛的心翱翔世界，感謝每個與會的您共同成就這次羅東藝穗。

此外，為了讓更多人欣賞耗時兩年打造、絢麗繽紛的花車群，體驗異國風情的精緻浪漫，公所規劃為期兩周的「藝穗花車SHOW」，將在中山公園展示至8月7日，歡迎大朋友小朋友前來羅東拍照打卡，一起環遊世界趣。

此外，縣政府今年的情人節活動「浪漫七夕、情定蘭陽」選在羅東運動公園舉行，整體配置以虹明湖為軸心延伸，一端各是牛郎與織女，以99公尺的鵲橋搭建於廣闊湖域，以「情牽虹明湖」開啟蘭陽美麗的浪漫之夜。這兩天，主辦單位進行試燈，把運動公園點綴得如夢似幻，部分民眾搶拍美景紛紛貼上網。

虹明湖上99公尺的鵲橋。圖／翻攝自肯吉臉書
虹明湖上99公尺的鵲橋。圖／翻攝自肯吉臉書
有斗笠及牛耕造型是代表「牛郎」的意象。圖／黃姓網友提供
有斗笠及牛耕造型是代表「牛郎」的意象。圖／黃姓網友提供
羅東藝穗節昨晚以「千人藝穗快閃秀」為活動畫下完美句點，這項活動幾乎是全鎮各社區及重要的民間團體總動員，替羅東鎮吸引可觀的觀光人潮及帶動經濟。圖／鎮公所提供
羅東藝穗節昨晚以「千人藝穗快閃秀」為活動畫下完美句點，這項活動幾乎是全鎮各社區及重要的民間團體總動員，替羅東鎮吸引可觀的觀光人潮及帶動經濟。圖／鎮公所提供
羅東藝穗節昨晚以「千人藝穗快閃秀」為活動畫下完美句點，這項活動幾乎是全鎮各社區及重要的民間團體總動員，替羅東鎮吸引可觀的觀光人潮及帶動經濟。圖／鎮公所提供
羅東藝穗節昨晚以「千人藝穗快閃秀」為活動畫下完美句點，這項活動幾乎是全鎮各社區及重要的民間團體總動員，替羅東鎮吸引可觀的觀光人潮及帶動經濟。圖／鎮公所提供
羅東運動公園椰林大道入口處的燈飾是織女意象，古典造型，浪漫多美。圖／翻攝自肯吉臉書
羅東運動公園椰林大道入口處的燈飾是織女意象，古典造型，浪漫多美。圖／翻攝自肯吉臉書
羅東藝穗節昨晚以「千人藝穗快閃秀」為活動畫下完美句點，鎮長吳秋齡與鎮民代表會主席李錫欽化身為「星際艦長」。圖／鎮公所提供
羅東藝穗節昨晚以「千人藝穗快閃秀」為活動畫下完美句點，鎮長吳秋齡與鎮民代表會主席李錫欽化身為「星際艦長」。圖／鎮公所提供

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