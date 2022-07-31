台東最美星空音樂會 環保捐助地球稅後續還有7場

陳媽媽照顧車禍後成為植物人的兒子，身心俱疲，外籍看護工跑了，醫生建議她，把兒子送去安養中心。陳媽媽哭喊，不要拍痰，不要吃飯，就會死掉了，這是加工致死，她做得下去嗎？ 即將和男友結婚的陳姓女子，6月初下班回家路上，在台中龍井區慘遭闖紅燈的休旅車撞成重傷，車上6人全是逃逸移工。這一撞，大家才發現逃逸移工竟然可以在台買車開車，家屬批評簡直無政府。 在台外籍移工有68萬人，逃逸失聯破7萬人，最需要人照顧的失能、重症患者，成了最常被丟包的一群，讓人驚訝的是，現在連廠工、政府重大工程專案引進移工也出現逃跑潮，台灣淪為逃逸移工天堂，有民代指逃逸移工有不法組織在操控，為何移民署、警察都看不見，還是政府根本默許它的存在？

2022-07-31 14:19