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台東最美星空音樂會 環保捐助地球稅後續還有7場

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
台東夜晚以手機就可以拍下清楚星辰。記者卜敏正／攝影
台東夜晚以手機就可以拍下清楚星辰。記者卜敏正／攝影

台東最美星空音樂會」昨晚在台東市舊站特區初登場，音樂會以「與地球永續一起High Five！」做為核心，除響應1% For The Planet地球稅計畫，舞台也以循環概念設計，現場湧入3000名觀眾，欣賞在地樂團及金曲最佳新人獎壞特?te演出，後續在大武、關山、綠島還有7場星空音樂會。

台東縣府今年首度將最美星空音樂會，帶進台東市百年舊站特區，縣長饒慶鈴與逾3000民眾，沉醉在台東星空下精采演出中，受邀演出金曲歌手壞特?te，當場宣布明年發新專輯希望在台東開演唱會，讓現場觀眾歡呼期待。

台東縣政府表示，最美星空音樂會由創作者「楊逸文」與在地樂團「聞心音樂藝術工作室」共同演出，溫柔的吉他哼唱搭配樂團動人演奏，像是寫給夏夜的情詩，令觀眾十分陶醉，壓軸邀請獲金曲最佳新人獎歌手「壞特?te」演出。

「台東最美星空」入選2022主2023交通部觀光局台灣觀光雙年曆，成為代表台灣的國家級活動，並獲得BSI英國標準協會「ISO 20121永續性活動管理系統」國際標準認證，今年響應「1% For The Planet地球稅」理念，各場次音樂會只要有1名參與者踏入活動場域，就能為環保非營利組織累積5元地球稅；紀念品販售所得扣除成本後，將全數捐地球稅計畫。

「台東最美星空音樂會」場次：8月6日(六) 大武鄉尚武濱海公園；8月13日（六） 海端鄉布農族文化館；8月20日 (六) 綠島鄉人權紀念公園；9月3日 (六) 卑南鄉杉原海水浴場；9月10日（六）關山鎮關山親水公園；9月17日（六） 延平鄉舊鹿鳴橋遊憩區；9月24日（六）長濱鄉八仙洞遊憩區。

台東 音樂會 樂團

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