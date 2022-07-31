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連日高溫防鋼軌變形 台鐵：酷暑防護加強安全
連日高溫，台鐵局指出，為防鋼軌變形，各工務單位進行軌道工程養護，防止道床擾動及鋼軌挫屈，各區協調中心嚴格查核軌道工程施作程序是否符實，並赴現場進行檢查。
2016年6月台鐵花蓮段曾發生氣溫攝氏36度、軌道卻被曬到63度，太熱變形而導致火車出軌事件，近日又逢盛暑，軌道安全更形重要。
台鐵局指出，查核內容包括文件查核、現場抽查等措施。文件查核方面，依據「酷暑時期防範鋼軌挫屈相關作為、及軌溫監控設置說明及因應方案」了解酷暑期間是否依相關規定辦理軌道養護作業。也到現場抽查夾膠絕緣接頭，確保施工品質。
台鐵局表示，軌道路線養護為行車安全最重要的項目之一，將依安全改革精進計畫，持續推動相關方案，保障行車運轉安全。
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