大片雲雨帶接近台灣 明起至周三留意強降雨

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，隨著桑達颱風快速北上，琉球南方的擾動95W也跟著向北發展，今天會通過琉球附近，明天就會趨向黃海，發展強度有限，對台灣沒有直接的影響。

吳聖宇說，但是95W南邊的大片雲雨帶從明天將逐漸往西移動接近台灣附近，預估自明天起到周三這幾天都會受到影響，各地有下雨的機會。

他表示，大氣狀態不穩定，配合熱力作用，對流發展會更旺盛，有局部較大雨勢或短時強降雨發生的可能性，要留意天氣變化的情況。

吳聖宇說，這片雲雨帶接近台灣附近後也可能慢慢醞釀出另一個比較弱的低壓環流，但是預報資料顯示強度並不強，發展條件不是很好，成為熱帶性低氣壓或颱風的機會不大，因此暫時仍會以低壓帶來稱呼。

不過，他說，水氣滿多的，因此雖然不至於會有颱風警報，但是降雨增多的部分，仍要請大家特別注意，有活動安排的人要特別小心，尤其是規畫要上山的民眾，還是暫時避開這幾天比較好。

吳聖宇說，周四之後到下個周末期間太平洋高壓增強西伸，可望恢復夏季型的午後雷雨天氣，不過熱對流發展較旺盛的時候，仍可能出現局部較大雨勢，還是要小心下午的天氣變化狀況。