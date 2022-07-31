快訊

天價！與鼠蟑同樣驚人 高雄鼠窩宅32噸垃圾清理費用曝光

職棒兄弟許基宏被球隊「放鴿子」 國道臨停換車吃紅單

石門一日樂農活 體驗茶粿DIY、在地割稻飯

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
石門茶園採茶體驗。圖／新北市觀旅局提供
石門茶園採茶體驗。圖／新北市觀旅局提供

新北市石門區擁有美麗的海岸線、老梅綠石槽、石門洞、豐富漁產的富基漁港，石門也擁有台灣最北的茶區及最大的百年梯田，來這裡可以體驗下田插秧、收割、挖地瓜及採茶、品茶、茶席等特色體驗。

嵩山百年梯田是百年前當地居民利用陽明山火山岩石砌成的梯田，一塊塊石頭層層交錯出美麗的幾何圖案、綿延不絕的水梯田美景與周圍的田間小徑互相輝映，別具美感。此處因為推動農村再生計畫，引進日本越光米，以不使用化學肥料以及農藥的友善耕作方式種植稻米。

近年為了發展更多在地特色作物，引進國內罕見新品種「黑米」，吃起來口感Q彈，米香獨特。3、4月可以體驗插秧、7、8月能體驗割稻、挖地瓜，其他月份則依作物不同有不同在地農事體驗。

中午在石門區嵩山社區發展協會享用在地割稻飯，使用在地食材飽餐一頓，當地特有的茶粿DIY體驗，讓遊客做得好開心，充滿茶香的茶粿讓人唇齒留香，回味無窮。

石門茶區主要生產「鐵觀音」與「阿里磅紅茶」，為了與山林共生、共存，箴品茶研主人李宗烈選擇自然農法，薈萃台灣各地特色茶種進行復育、栽種硬枝紅心茶、青心烏龍茶、金萱茶、四季春茶、佛手茶及台灣山茶等眾多品項，透過有機栽種的方式，讓茗香者品嚐人生如茶的茶席體驗，細細品味一苦、二甜、三回甘的百轉蘊味。

最後來到歷史悠久、以前茶農挑茶必經的茶山步道，步道入口懸掛著四個菱形「茶」字牌，像是武俠電影中路旁喝茶歇腳的茶棧，非常有特色。下方則是一片綠意盎然，宛如梯田的茶園，整齊弧形排列構成一幅生動活潑圖畫，美不勝收。為結合當地產業與觀光休閒，道路上鋪著透水地磚，並設置解說牌說明當地茶樹、茶花種類、特色與原產地。

若想品嚐海鮮，可以前往位於富基漁港的海產店家，當地不乏有經營逾30年的老店，像是青春山海線的伴手禮合作店家-春金活海產店，講求鮮物直送，不僅精挑富基漁港最鮮魚貨，也與北海岸海釣漁人合作，收購鮮度一流的手釣鮮魚，喜歡嚐鮮的饕客，路過就絕不能錯過。

石門特色在地割稻飯。圖／新北市觀旅局提供
石門特色在地割稻飯。圖／新北市觀旅局提供
特色茶粿DIY體驗。圖／新北市觀旅局提供
特色茶粿DIY體驗。圖／新北市觀旅局提供

石門 海鮮

延伸閱讀

周末到竹縣新埔嘗水梨 豐水、蜜雪、新興梨 甜度飆12度

男邊看裸女邊在天體沙灘「DIY」 7旬翁看不順眼開3槍奪他命

石門防災加入核災演練 里長任指揮官貼近在地

石門農場架曬稻米 古早味體驗打穀、碾米

相關新聞

大片雲雨帶接近台灣 明起至周三留意強降雨

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，隨著桑達颱風快速北上，琉球南方的擾動95W也跟著向北發展...

南部5縣市大雨特報 低壓帶逼近、周二降雨最多

中央氣象局發布5縣市大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天雲林以南地區有局部大雨發生的機率。大雨：雲林縣、嘉...

健保部分負擔調整 八月難上路

健保部分負擔調整原預定五月十五日上路，但受Omicron疫情影響，衛福部擔心影響醫院防疫工作決定暫緩實施。台灣私立醫療院...

石門一日樂農活 體驗茶粿DIY、在地割稻飯

新北市石門區擁有美麗的海岸線、老梅綠石槽、石門洞、豐富漁產的富基漁港，石門也擁有台灣最北的茶區及最大的百年梯田，來這裡可...

讀饗時光 EP51｜到居酒屋如何點菜搭酒？談日本酒食文化

「和食」在2013年入選聯合國教科文組織「非物質文化遺產」。地餐配地酒，日本料理要如何搭配日本酒，目前逐漸成為一門餐飲顯學。

「蟹謝讓路」護蟹防路殺 交管路段時程看這查

7、8月是陸蟹降海釋幼遷徙高峰期，營建署今天表示，今年度台江國家公園管理處在園區青草崙堤防防汛道路自「與城西街三段110...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。