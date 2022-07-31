石門一日樂農活 體驗茶粿DIY、在地割稻飯

新北市石門區擁有美麗的海岸線、老梅綠石槽、石門洞、豐富漁產的富基漁港，石門也擁有台灣最北的茶區及最大的百年梯田，來這裡可以體驗下田插秧、收割、挖地瓜及採茶、品茶、茶席等特色體驗。

嵩山百年梯田是百年前當地居民利用陽明山火山岩石砌成的梯田，一塊塊石頭層層交錯出美麗的幾何圖案、綿延不絕的水梯田美景與周圍的田間小徑互相輝映，別具美感。此處因為推動農村再生計畫，引進日本越光米，以不使用化學肥料以及農藥的友善耕作方式種植稻米。

近年為了發展更多在地特色作物，引進國內罕見新品種「黑米」，吃起來口感Q彈，米香獨特。3、4月可以體驗插秧、7、8月能體驗割稻、挖地瓜，其他月份則依作物不同有不同在地農事體驗。

中午在石門區嵩山社區發展協會享用在地割稻飯，使用在地食材飽餐一頓，當地特有的茶粿DIY體驗，讓遊客做得好開心，充滿茶香的茶粿讓人唇齒留香，回味無窮。

石門茶區主要生產「鐵觀音」與「阿里磅紅茶」，為了與山林共生、共存，箴品茶研主人李宗烈選擇自然農法，薈萃台灣各地特色茶種進行復育、栽種硬枝紅心茶、青心烏龍茶、金萱茶、四季春茶、佛手茶及台灣山茶等眾多品項，透過有機栽種的方式，讓茗香者品嚐人生如茶的茶席體驗，細細品味一苦、二甜、三回甘的百轉蘊味。

最後來到歷史悠久、以前茶農挑茶必經的茶山步道，步道入口懸掛著四個菱形「茶」字牌，像是武俠電影中路旁喝茶歇腳的茶棧，非常有特色。下方則是一片綠意盎然，宛如梯田的茶園，整齊弧形排列構成一幅生動活潑圖畫，美不勝收。為結合當地產業與觀光休閒，道路上鋪著透水地磚，並設置解說牌說明當地茶樹、茶花種類、特色與原產地。