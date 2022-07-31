「蟹謝讓路」護蟹防路殺 交管路段時程看這查

7、8月是陸蟹降海釋幼遷徙高峰期，營建署今天表示，今年度台江國家公園管理處在園區青草崙堤防防汛道路自「與城西街三段1105巷（水多多樂園前道路）交會處」至「青草崙海巡哨所」之間約2公里路段，配合兇狠圓軸蟹釋幼高峰辦理護蟹交通管制，經宣導，7月14至16日三天降海釋幼陸蟹超過3700隻，交管時間內無路殺情形，僅非交管期間零星11隻被路殺。

夏日夜晚，正是陸蟹降海釋幼的繁殖季，在台灣，許多地區的陸蟹面臨道路或人為設施阻斷降海釋幼的通行，造成繁殖危機。台江國家公園與墾丁國家公園，為保育陸蟹，維護生物多樣性，透過護蟹行動，以達永續目標。

營建署指出，墾丁國家公園管理處每年在陸蟹繁殖季，均啟動園區台26線香蕉灣至砂島段護蟹交管工作，今年執行時間為7月13日至15日；8月12日至14日，晚間18時30分至20時30分，9月10至12日為晚間18時至20時，管制台26線省道39.5k至41.5k共2公里路段。

原四線道縮減為二線道，採雙向各縮減外側車道，於管制時間中每封路10分鐘後開放內線道通行10分鐘之作法，一方面顧及民眾通行的權利，一方面顧及陸蟹通行的時機，讓用路人皆願意配合管制，守護陸蟹安全過路降海釋幼。

營建署表示，除封路交通管制外，並與附近店家合作宣導護蟹，現場還有生態調查監測及進行定時定點陸蟹環境教育。

經統計，7月13至15日三晚，台26線護蟹工作共計156名工作人員投入護蟹交管宣導、調查及環境教育工作，其中香蕉灣和砂島樣區調查共6種以上陸蟹共172隻個體，其中主要以毛足圓軸蟹為主共計135隻，而環境教育工作進行共20梯次，250人次。

另與港口社區多年合作夥伴關係，進行港口地區的護蟹工作，針對林投蟹和紅指陸相手蟹分別在農曆7至9月2-5日及16-19日進行 守護陸蟹工作，奧氏後相手蟹則是在農曆7至8月25-28日，凌晨護蟹。預計共進行32晚護蟹工作。

營建署表示，國家公園用心護蟹，也整合公私力量，包括墾丁國家公園管理處與港口社區的合作；台江國家公園管理處、經濟部水利署第六河川局、台南社區大學、內政部警政署保安警察第七總隊第七大隊、海洋委員會海巡署南部分署第一一岸巡隊、城西社區發展協會、信鼎技術服務股份有限公司共同參與護蟹，改善陸蟹棲地，也呼籲民眾7、8月交管期間配合避開管制區域。