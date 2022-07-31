南部5縣市大雨特報 低壓帶逼近、周二降雨最多

中央氣象局發布5縣市大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天雲林以南地區有局部大雨發生的機率。大雨：雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島。

天氣風險公司天氣分析師廖于霆說，目前在台灣東方海面有個低氣壓，向北北西往東海方向移動，強度不排除有機會進一步組織鞏固成熱帶性低氣壓，但各家氣象模式不看好它更進一步發展。

他說，這個低氣壓與桑達颱風處於同一個大低壓帶，台灣也受到這個大低壓帶影響，今天各地天氣不穩定，北部、東北部偶有短暫陣雨，各地山區午後有雷陣雨。今天如果有山區行程，下半天務必留意天氣變化，提防溪水暴漲。

廖于霆說，今天台灣附近吹偏南風，北部氣溫還是較高，高溫可達36度左右，還是要防曬、防中暑，中南部高溫則在33-35度左右，降雨區域氣溫較低，感受較舒適，但不下雨的時候還是熱。東半部高溫33-34度，午後隨雲量增多，氣溫可望逐步下降。

廖于霆表示，明天起各地天氣會更不穩定，因為大低壓帶環流的中心逐漸向西接近台灣，周二就在台灣上空，降雨最多，周三移到台灣西邊，周四逐漸離開。

他說，當低壓帶直接影響時，全台各地全天都有降雨機會，降雨時段不限午後。當對流胞通過時，可能有一陣驟雨，但持續時間不長，離開後陽光又會露臉。因為大氣環境不穩定，山區午後特別容易有明顯午後雷陣雨，未來幾天有安排山區行程，也要留意。

廖于霆表示，未來幾天各地的最高氣溫因為低壓帶雲量多，降雨多，可望較前幾日下降，北部從36度降到33-34度，中南部從34-35度，降到32-33度，東半部從33-34度，降到31-32度，可以消消累積已久的暑氣。